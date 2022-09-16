Hamilton: “Babam, daha önce De Vries'in F1'e girmesine yardım etmeye çalışmıştı.”

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Williams pilotu Alex Albon, İtalya Grand Prix hafta sonunda apandisit ameliyatı olduğu için yarışa çıkamadı. Alex Albon’un yerine çağrılan 2019 Formula 2 şampiyonu Nyck de Vries, sıralama turlarını 13. sırada tamamladı.

Hollandalı genç pilot; ön sıralardaki pilotların aldığı grid cezalarıyla yarışa 8. sıradan start aldı ve 9. sırada tamamlayarak ilk Formula 1 yarışında 2 puan almayı başardı.

Ayrıca, güvenlik aracının arkasında hatalı sürüş yaptığı için bir komiserler kuruluna çağrılmıştı ancak görüşmeden bir kınama ile kurtuldu.

De Vries'in Formula 1 koltuğuna terfi etmesini isteyen Lewis Hamilton, babasının daha önce Hollandalı pilota yardım etmeye çalıştığını açıkladı.

Anthony Hamilton, Formula 1 kariyerinin ilk döneminde Lewis'in menajeriydi.

Hollandalı genç pilot, McLaren genç sürücü programındayken Anthony Hamilton; Paul di Resta'nın da menajerliğini yaptı.

7 kez dünya şampiyonu Hamilton, RacingNews365.com'a verdiği demeçte; “Nyck çok yetenekli bir pilot, onu çocukluğundan beri tanıyorum.”

“Ben McLaren'deyken babam, onun Formula 1'e girmesine yardım etmeye çalışmıştı.”

“Takımımız için gerçekten çok değerli, simülatörde bizim için çok şey yapıyor ve her zaman pozitif birisi.”

“Bir Grand Prix’de yarışma şansına sahip olduğuna çok sevindim. Bana göre Formula 1'de bir yeri hak ediyor.” dedi.

De Vries, 2023 sezonu Formula 1 koltuğu bulmak için bir çok seçeneğe sahip ancak iki mantıklı seçenek; Williams veya Alpine.

Alpine, Fernando Alonso’nun takımdan ayrılmasıyla boşalan koltuğuna yeni bir pilot bulmak için Hungaroring’de düzenleyeceği 3 günlük teste çıkacak olan aday pilotlar arasında Nyck de Vries de bulunuyor.