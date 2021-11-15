Hamilton: "İnceleme gelmeyeceğini biliyordum"

Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'si hafta sonunda harika bir performans ortaya koydu. Sıralama turlarını ilk sırada bitirmesine rağmen diskalifiye edilmesi nedeniyle sprint yarışına son sıradan başlayan Hamilton, yarışı beşinci bitirdi.

İngiliz sürücü, motor cezası nedeniyle bugünkü yarışa 10. başladı ve birkaç tur içerisinde üçüncülüğe kadar yükseldi.

Sonrasında Sergio Perez'i de geçti ve lider Max Verstappen'in peşine takıldı. Hollandalı pilotu zor da olsa geçen Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyona için kritik bir zafer aldı.

Hamilton, Brezilya yarışının, kariyerinde nasıl bir yerde olacağı sorusunda, "Bunun gibi bir hafta sonu daha hatırlamıyorum. Araçtan indikten sonra söylediğim gibi, buna benzer bir şeyi yaşadığımda Formula 3'teydim. Bahreyn'de ilk yarışımızdı, McLaren sözleşmemi iptal etmişti veya sözleşmemi yırtıp atmıştı ve o hafta sonu hayatım pahasına yarıştığımı hatırlıyorum."

"Araca hasar vermiştim ve en sondan başlamıştım. Bir ön final ve final vardı, bu yüzden 22. sıradan geldim ve sonra 10. sıradan birinciliğe geldim. Geçen gün babam bana bunu hatırlattı ve 'endişelenme, aldırma ve devam et' dedi."

"Ben de bunu yaptım ve kazanacağımı kesinlikle bilmiyordum ama hedefim her zaman bu. Dürüst olmak gerekirse çok yoğundu, bedenimde harika hissediyorum ve zihinsel olarak harika hissediyorum, bu yüzden taraftarların bu hafta sonu gerçekten büyük bir fark yarattığını düşünüyorum. Burada birçok İngiliz bayrağı var ve Brezilyalılar da gerçekten muhteşemdi, bunun için gerçekten minnettarım." dedi.

Hamilton, takımı hakkında, "Hepimiz, bu hafta sonu yaşadığımız aksiliklere rağmen pozitif kalmak için çok çalıştık. Bu çok zor bir hafta sonuydu. Aracı iyi bir konuma getirdik ama motor cezası aldığımızda en az beş sıra geriden başlayacağımızı biliyorduk ve ardından sıralama turlarından diskalifiye edilmek herkes için yıkıcıydı. Ancak mekaniker ve mühendislerin hepsi işlerini yapmaya odaklandılar, bu yüzden onlara ve fabrikadaki tüm ekibe çok teşekkür etmeliyim. Pozitif olduklarını ve umutlarını yüksek tuttuklarını biliyorum ve bu, dünyalar kadar fark yaratıyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

48. turda Verstappen ve Hamilton 4. viraj öncesinde karşı karşıya geldiler. Hollandalı pilot, dış taraftan kendisini geçmeye çalışan Hamilton'ı dışarı itti ve ikili, birlikte pist dışına çıktı.

Hakemler, her iki sürücünün de pist dışına çıktığı bu olayı "yarış olayı" olarak gördü ve inceleme altına almadı.

Hamilton, Verstappen ile yaşadıkları olay hakkında, "Olayı değerlendireceklerini söylediklerinde, doğru ya da yanlış, kararın bu olacağını biliyordum. Bilmiyorum, beni etkilemesine izin vermedim, sadece yarışmaya devam ettim."

"Geriye dönüp bakmam gerektiği için, doğru ya da yanlış olduğu konusuna girmeyeceğim ama günün sonunda bu bir yarış olayı ve gerçekten önemli değil, ihtiyacım olan sonucu aldım." dedi.