Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Haberi dinle

Mercedes'in bu yılki testi geçen yılki kadar kötü olmasa da, Red Bull karşısında pek de umut verici görünmedi.

Alman üretici, geçen yılki konsepte bağlı kaldı ve bu da "ya bu yıl da istenildiği gibi çalışmazsa?" sorusunu ortaya çıkardı.

Takım patronu Toto Wolff daha önce, yeterince iyi performans göstermemesi halinde sezonun ilk birkaç yarışından sonra araçta büyük değişiklikler yapabileceklerini ima etmişti.

Ancak Hamilton, herhangi bir B araç planlarının olmadığını iddia etti.

İngiliz pilot, "B planı hakkında konuşan pek çok insan gördüm fakat bizim B planımız yok!"

"Bu tamamen saçmalık. Bütçe kısıtlamalarının olduğu bir dönemdeyiz. Bir aracı tamamen yeniden hazırlamak için en başa geri dönmeniz gerekir ve bu sezon bunu yapacak zamanımız yok."

"Dolayısıyla böyle bir planımız da yok."

"Bu aracı iyileştirmeye ve geliştirmeye devam etmek istiyoruz, onu sınırlarına kadar zorlamaya çalışıyoruz. Aradaki farkı kapatmak adına, harika takıma sahip olduğumu biliyorum."

"Her şey mümkün olan en kısa sürede performans bulmakla ilgili." dedi.

Britanyalı sürücü, olası bir şampiyonluk savaşına hazır olduğunu da söyledi.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde neyin gerçekçi olduğunu göreceğiz fakat ben hazırım. Kendimi şampiyonluk mücadelesi için hazırladım."

"Bunun için doğru ekipmana sahip olup olmayacağımı göreceğiz. Takımın başarılı olmak için gerekli donanıma sahip olduğunu biliyorum, bu yüzden sadece başımızı öne eğip çalışmaya devam etmeli ve geçen yıl, tüm bu sorunlarla karşılaştığımızda yaptığımız gibi paniğe kapılmamalıyız."

"Bu yıl zıplamayan ama bir öncekine çok ama çok benzeyen bir aracımız var. Fakat olumlu yönler de var. Dolayısıyla temelinin iyi olduğunu düşünüyorum."