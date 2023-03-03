Önceki / Russell: "Bahreyn testindeki denge sorununu kolay bir şekilde çözdük" Sonraki / Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Alman üreticinin bir "B araç" hazırlığında olmadığını söylüyor.

Ekleyen:
, Editör
Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"
Haberi dinle

Mercedes'in bu yılki testi geçen yılki kadar kötü olmasa da, Red Bull karşısında pek de umut verici görünmedi.

Alman üretici, geçen yılki konsepte bağlı kaldı ve bu da "ya bu yıl da istenildiği gibi çalışmazsa?" sorusunu ortaya çıkardı.

Takım patronu Toto Wolff daha önce, yeterince iyi performans göstermemesi halinde sezonun ilk birkaç yarışından sonra araçta büyük değişiklikler yapabileceklerini ima etmişti.

Ancak Hamilton, herhangi bir B araç planlarının olmadığını iddia etti.

İngiliz pilot, "B planı hakkında konuşan pek çok insan gördüm fakat bizim B planımız yok!"

"Bu tamamen saçmalık. Bütçe kısıtlamalarının olduğu bir dönemdeyiz. Bir aracı tamamen yeniden hazırlamak için en başa geri dönmeniz gerekir ve bu sezon bunu yapacak zamanımız yok."

"Dolayısıyla böyle bir planımız da yok."

"Bu aracı iyileştirmeye ve geliştirmeye devam etmek istiyoruz, onu sınırlarına kadar zorlamaya çalışıyoruz. Aradaki farkı kapatmak adına, harika takıma sahip olduğumu biliyorum."

"Her şey mümkün olan en kısa sürede performans bulmakla ilgili." dedi.

Britanyalı sürücü, olası bir şampiyonluk savaşına hazır olduğunu da söyledi.

"Önümüzdeki birkaç gün içinde neyin gerçekçi olduğunu göreceğiz fakat ben hazırım. Kendimi şampiyonluk mücadelesi için hazırladım."

"Bunun için doğru ekipmana sahip olup olmayacağımı göreceğiz. Takımın başarılı olmak için gerekli donanıma sahip olduğunu biliyorum, bu yüzden sadece başımızı öne eğip çalışmaya devam etmeli ve geçen yıl, tüm bu sorunlarla karşılaştığımızda yaptığımız gibi paniğe kapılmamalıyız."

"Bu yıl zıplamayan ama bir öncekine çok ama çok benzeyen bir aracımız var. Fakat olumlu yönler de var. Dolayısıyla temelinin iyi olduğunu düşünüyorum."

paylaşım
yorumlar

Russell: "Bahreyn testindeki denge sorununu kolay bir şekilde çözdük"

Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor
Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

Formula 1
Bahreyn GP

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor

Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor

Formula 1
Bahreyn GP

Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor Stella, Mclaren'ın gelişim planına güveniyor

Hulkenberg: "Aston Martin'in performansı tek seferlik olabilir"

Hulkenberg: "Aston Martin'in performansı tek seferlik olabilir"

Formula 1
Bahreyn GP

Hulkenberg: "Aston Martin'in performansı tek seferlik olabilir" Hulkenberg: "Aston Martin'in performansı tek seferlik olabilir"

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil"

Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil"

Formula 1

Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil" Hamilton: "Bırakacağıma yönelik iddialar doğru değil"

Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı

Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı Bahreyn GP öncesinde Mercedes W14'ün karoseri ortaya çıktı

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip" Hamilton: "Mercedes hâlâ geçen yılki 'denge sınırlamalarına' sahip"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Formula 1

Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı" Audi: "Schumacher ile somut bir görüşmemiz olmadı"

Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Formula 1
Bahreyn GP

Mercedes signs ex-RBR senior figure Mercedes, eski Red Bull İK müdürüyle anlaştı!

Verstappen, Ferrari'nin düzlük hızı için nereden feragat ettiğini merak ediyor

Verstappen, Ferrari'nin düzlük hızı için nereden feragat ettiğini merak ediyor

Formula 1
Bahreyn GP

Verstappen, Ferrari'nin düzlük hızı için nereden feragat ettiğini merak ediyor Verstappen, Ferrari'nin düzlük hızı için nereden feragat ettiğini merak ediyor

Son Haberler

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

F1 Formula 1

Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz" Leclerc: "Yarış temposunda zayıf görünüyoruz"

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

F1 Formula 1

Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi" Verstappen: "Sıralama turlarında her şey bir araya geldi"

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

FIA F2

F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı! F2 Bahreyn: Boschung 96. yarışında ilk galibiyetine ulaştı!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

F1 Formula 1

Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2! Bahreyn GP: Sezonun ilk pole'ü Verstappen'e gitti, Red Bull 1-2!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.