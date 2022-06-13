Hamilton, Azerbaycan GP'deki kaza korkusunun "tuhaf bir deneyim" olduğunu düşünüyor

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Zıplamanın kötü olduğu zamanlarda Hamilton, ana düzlüğün başlangıcındaki kıvrımlı yerlerde ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

Hamilton, iki W13 arasındaki farktan dolayı takım arkadaşı George Russell'dan daha fazla dalgalanma yaşadığını doğruladı.

Ayrıca aracın düzlükte yere değmesinden kaynaklanan şiddetli bel ağrısıyla mücadele etti.

Hamilton, problemlerine rağmen yedinci başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Hamilton, "Başarıp başaramayacağımı bilemediğim birçok an oldu."

"Aracı pistte tutabilecek miyim bilemedim çünkü gördünüz mü bilmiyorum ama yüksek hızda giderken birkaç kez neredeyse kontrolü kaybediyordum."

"Yani bu araçla mücadele çok yoğun. Yarışın bitmesine 10 tur kala kendi kendime 'Yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Sadece dayan.' demeye başladım." dedi.

Hamilton, düzlüklerde bazen ayağını gazdan çekmek zorunda kaldığını çünkü kontrolü kaybedeceğini düşündüğünü belirtti.

"Bazen çok fazla zıpladım. Birçok kez neredeyse duvara giriyordum."

"Bu, yaklaşık 300 km/s hızda giderken duvara girme ihtimali olduğu için güvenlik açısından endişe vericiydi. Bir yarış pilotu olarak bunun hakkında hiç bu kadar düşünmem gerektiğini hatırlamıyorum."

"O hızda giderken duvardan uzak durmaya çalışmayı düşünmezsiniz. Çok ama çok tuhaf bir deneyimdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes aracında gelişim yönleri arıyor ve Hamilton, Bakü'de seçilen araç versiyonunun işe yaramadığını söyledi.

"Bittiği için mutluyum. Bu tecrübe ettiğim en acı verici ve en zor yarıştı. Fakat George benimle aynı zıplamayı yaşamadı, onda daha azdı."

"Dün, sadece düzlükte ona karşı 0.3-0.4 saniye kaybettim. Aracımda denediğimiz bir parça vardı, farklı bir arka süspansiyon kullandım. Bu da yanlıştı."

İngiliz, hayal kırıklığına rağmen takım için iyi bir yarış olduğunu söyledi: "Harika puanlar aldık. Araçta çok fazla potansiyel var. Sadece zıplamayı durdurana kadar bunu açamıyoruz."

"Fakat diğer herkese kıyasla çok farklı görünen bir aracımız var. Buna bakmam ve yanlış veya doğru olduğunu görmem lazım."

Hamilton, hafta sonu boyunca bel sorunlarını azaltmak için fizyoterapisti Angela Cullen ile çalıştığını söyledi.

Hamilton, tedavisi hakkında şunları anlattı: "Kriyoterapi yaptım. Dört dakikalığına oraya giriyorsunuz, inanılmaz soğuk oluyor ve dayanıyorsunuz."

"Bu puanları almak için bana güvenen insanları düşünmeliyim. Yani buna odaklanmıştım. Fakat kesinlikle çok kötü. Hiç bu yılki kadar kötü olmamıştı."

"George'un herhangi bir bel problemi olmadı. Fakat o benden bir 10 yıl daha genç bir bele sahip!"