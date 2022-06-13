Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / Ocon: "Sıralama turlarında geride kalmak bize yardım etmedi" Sonraki / Gasly: "F1, sürücüleri 30 yaşında baston kullanacak hale gelmekten kurtarmalı"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hamilton, Azerbaycan GP'deki kaza korkusunun "tuhaf bir deneyim" olduğunu düşünüyor

Lewis Hamilton, dalgalanma yaşayan Mercedes'in kontrolünü kaybetmekten ve duvara çarpmaktan korktuğu için Azerbaycan GP'nin "tuhaf bir deneyim" olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, Azerbaycan GP'deki kaza korkusunun "tuhaf bir deneyim" olduğunu düşünüyor
Haberi dinle

Zıplamanın kötü olduğu zamanlarda Hamilton, ana düzlüğün başlangıcındaki kıvrımlı yerlerde ayağını gazdan çekmek zorunda kaldı.

Hamilton, iki W13 arasındaki farktan dolayı takım arkadaşı George Russell'dan daha fazla dalgalanma yaşadığını doğruladı.

Ayrıca aracın düzlükte yere değmesinden kaynaklanan şiddetli bel ağrısıyla mücadele etti.

Hamilton, problemlerine rağmen yedinci başladığı yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Hamilton, "Başarıp başaramayacağımı bilemediğim birçok an oldu."

"Aracı pistte tutabilecek miyim bilemedim çünkü gördünüz mü bilmiyorum ama yüksek hızda giderken birkaç kez neredeyse kontrolü kaybediyordum."

"Yani bu araçla mücadele çok yoğun. Yarışın bitmesine 10 tur kala kendi kendime 'Yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Sadece dayan.' demeye başladım." dedi.

Hamilton, düzlüklerde bazen ayağını gazdan çekmek zorunda kaldığını çünkü kontrolü kaybedeceğini düşündüğünü belirtti.

"Bazen çok fazla zıpladım. Birçok kez neredeyse duvara giriyordum."

"Bu, yaklaşık 300 km/s hızda giderken duvara girme ihtimali olduğu için güvenlik açısından endişe vericiydi. Bir yarış pilotu olarak bunun hakkında hiç bu kadar düşünmem gerektiğini hatırlamıyorum."

"O hızda giderken duvardan uzak durmaya çalışmayı düşünmezsiniz. Çok ama çok tuhaf bir deneyimdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mercedes aracında gelişim yönleri arıyor ve Hamilton, Bakü'de seçilen araç versiyonunun işe yaramadığını söyledi.

"Bittiği için mutluyum. Bu tecrübe ettiğim en acı verici ve en zor yarıştı. Fakat George benimle aynı zıplamayı yaşamadı, onda daha azdı."

"Dün, sadece düzlükte ona karşı 0.3-0.4 saniye kaybettim. Aracımda denediğimiz bir parça vardı, farklı bir arka süspansiyon kullandım. Bu da yanlıştı."

İngiliz, hayal kırıklığına rağmen takım için iyi bir yarış olduğunu söyledi: "Harika puanlar aldık. Araçta çok fazla potansiyel var. Sadece zıplamayı durdurana kadar bunu açamıyoruz."

"Fakat diğer herkese kıyasla çok farklı görünen bir aracımız var. Buna bakmam ve yanlış veya doğru olduğunu görmem lazım."

Hamilton, hafta sonu boyunca bel sorunlarını azaltmak için fizyoterapisti Angela Cullen ile çalıştığını söyledi.

Hamilton, tedavisi hakkında şunları anlattı: "Kriyoterapi yaptım. Dört dakikalığına oraya giriyorsunuz, inanılmaz soğuk oluyor ve dayanıyorsunuz."

"Bu puanları almak için bana güvenen insanları düşünmeliyim. Yani buna odaklanmıştım. Fakat kesinlikle çok kötü. Hiç bu yılki kadar kötü olmamıştı."

"George'un herhangi bir bel problemi olmadı. Fakat o benden bir 10 yıl daha genç bir bele sahip!"

paylaşım
yorumlar
Ocon: "Sıralama turlarında geride kalmak bize yardım etmedi"
Önceki haber

Ocon: "Sıralama turlarında geride kalmak bize yardım etmedi"
Sonraki haber

Gasly: "F1, sürücüleri 30 yaşında baston kullanacak hale gelmekten kurtarmalı"

Gasly: "F1, sürücüleri 30 yaşında baston kullanacak hale gelmekten kurtarmalı"
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
McLaren, 2022'de bütçe sınırı içerisinde kalmayı beklemiyor Azerbaycan GP
Formula 1

McLaren, 2022'de bütçe sınırı içerisinde kalmayı beklemiyor

Norris ve Ricciardo, takım emirleri konusunda farklı görüşlere sahipler Azerbaycan GP
Formula 1

Norris ve Ricciardo, takım emirleri konusunda farklı görüşlere sahipler

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Kanada GP'ye katılacağım" Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton: "Kanada GP'ye katılacağım"

Wolff, Hamilton'ın Kanada GP'yi kaçırmasından endişe duyuyor Azerbaycan GP
Formula 1

Wolff, Hamilton'ın Kanada GP'yi kaçırmasından endişe duyuyor

Yarış bitsin diye dua eden Hamilton: "Yaşadığım acıyı ifade edemiyorum" Azerbaycan GP
Formula 1

Yarış bitsin diye dua eden Hamilton: "Yaşadığım acıyı ifade edemiyorum"

Mercedes Daha fazlası
Mercedes
Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi Azerbaycan GP
Formula 1

Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi

Hamilton, sıralamada yavaş sürdüğünü söyleyen hakemleri yalanladı Azerbaycan GP
Formula 1

Hamilton, sıralamada yavaş sürdüğünü söyleyen hakemleri yalanladı

Wolff: "Mercedes'in F1 aracındaki sürüklenme fazla, bu yüzden arkasında paraşüt var gibi" Azerbaycan GP
Formula 1

Wolff: "Mercedes'in F1 aracındaki sürüklenme fazla, bu yüzden arkasında paraşüt var gibi"

Son Haberler

Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Bakü'de yere basma gücü anlamında yanlış seçim yaptık"

Piastri, Williams ile anlaşmaya yakın
Formula 1 Formula 1

Piastri, Williams ile anlaşmaya yakın

Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi
Formula 1 Formula 1

Wolff, 2023'te büyük çaplı değişiklikler olabileceğinin sinyalini verdi

"Ferrari'nin dayanıklılık problemini çözme isteği başarılı olmadı"
Formula 1 Formula 1

"Ferrari'nin dayanıklılık problemini çözme isteği başarılı olmadı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.