Hamilton, az kalsın Top Gun: Maverick'te rol alacakmış

Yedi kez dünya şampiyonu, dünyaca ünlü popüler kültür, moda ve magazin dergisinin 2022 Eylül sayısının kapağında yer alacak.

Hamilton, Formula 1 dışında da şahsına münhasır bir kişiliğe sahip. Özellikle müzik ve moda ile ciddi şekilde ilgilendiği bilinen Britanyalı pilot zaman zaman Hollywood yapımlarında da görünüyor -en bilinenleri Zoolander 2'de bir sahnede görünmesi ve hem Arabalar 2, hem de Arabalar 3'te seslendirme yapması.

Röportajda Hollywood yıldızlarıyla ilişkisi sorulan Hamilton, birkaç sene önce piyasadaki en büyük aktörlerden biriyle iş yapma fırsatını kaçırdığını itiraf etti: Tom Cruise.

Hamilton, "Tom Cruise ile yakın arkadaşım. Tanıyabileceğiniz en iyi insanlardan birisi."

"İlk olarak beni Edge of Tomorrow'un (2014 çıkışlı aksiyon filmi) setine davet ettiğinde tanışmıştık ve o günden bu yana iyi bir dostluk kurduk." dedi.

Çocukken Cruise'ın başrolde oynadığı Top Gun filmini izleyen ve o yıllarda bir savaş pilotu olmayı bile hayal eden Hamilton, Cruise'ın seneler sonra "Top Gun: Maverick" ile bir devam filmi çektiğini öğrendiğinde filmde yer almak için hamle yaptığını da kabul ediyor.

Hamilton, "İkinci filmin çıkacağını duyduğumda, 'Aman Tanrım, ona sormam lazım' dedim."

"Kendisini aradım ve 'nasıl bir rol olduğu umurumda değil, hatta bir şeyleri süpürebilirim, böylece arkadan daha temiz görünürüm' dedim." dedi.

Konuşmanın ardından arkadaşını filmin kadrosuna kabul eden Cruise, kendisine bir sahnede yer almaktan daha da fazlasını teklif etti: Hamilton, filmdeki savaş pilotlarından biri olacaktı!

Haberi alan Hamilton çok sevinçliydi, ancak acı gerçek kısa sürede ortaya çıktı: Filmin çekimleri, F1 sezonunun en yoğun olduğu günlerde gerçekleşmekteydi. Bu da, rol için gereken hazırlık miktarı ve Hamilton'ın mükemmeliyetçiliği hesaba katıldığında, planın suya düştüğü anlamına geliyordu.

Filmde yer alamayacağını iletmek için Cruise ve filmin yönetmeni Joseph Kosinski ile yaptığı telefon görüşmesini hatırlayan Hamilton, "Sanırım şimdiye kadar yaptığım en üzücü arama, onlara haber verdiğim aramaydı." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Tom Cruise watch the race from the Mercedes garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images