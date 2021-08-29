Hamilton: "Ayarlarımız bu şartlar için ideal değil"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlamıştı ve daha düşük yere basma gücü seçtiği için yarışın kuru zeminde geçmesini istiyordu

Ancak pist epey ıslak durumda ve yarıştan yaklaşık 1 saat önce konuşan Hamilton, ayarlarının bu şartlara uygun olmadığını söyledi.

Lewis Hamilton ise şunları ekledi: "Bu tür koşullar her zaman bir piyangodur, asfalt inanılmaz derecede kaygandır. Fakat soğuk ve yağışlı havaya rağmen taraftarların tribünleri doldurması hoşuma gitti. Bu insanlar sporumuzun gerçek hayranları! Bizi desteklemek için kötü hava şartlarına dayanmaya hazırlar. Onlara harika bir yarışla teşekkür etmeye çalışacağız!"

"Aracımdan memnunum, takım çok çaba sarf etti. Seçilen ayarlar hakkında konuşursak, belki de bu hava için ideal değiller ama mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için her şeyi yaptık ve bugün de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"Umarım her şey yolunda gider. Podyum için umutluyum ama yarışın nasıl sonuçlanacağını tahmin etmek zor. Belki de böyle havalarda birincil görev bitiş çizgisine ulaşmaktır."

Max Verstappen de yarış öncesi konuşan isimlerden birisiydi ve şartların zor olduğunu söyledi.

"Les Combes'a kadar çok uzun bir yüksek hızlı bölüm olmasına rağmen, geride başlamaktansa birinci başlamak daha iyi."

"Sıralamalarda her şey bizim için çok iyi gitti fakat bugün hava şartlarının çok zor olacağını görüyoruz ve odaklanmanın önemli olduğunu biliyoruz. Start ​​için sabırsızlanıyorum!"

"Bugün yağmur yağması biraz can sıkıcı: Aksi takdirde tribünlerde yağmurluk değil, turuncu tişörtler görürdük! İyi bir yarışla taraftarları memnun etmeye çalışacağız!"