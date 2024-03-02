Hamilton: "Ayar değişikliği, tek turda yavaşlamama neden oldu"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ayar değişikliği sonrası aracın tek turda yavaşladığını söylüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Erik Junius
Antrenman turlarının en hızlısı olan Lewis Hamilton, sıralama turlarında ancak dokuzuncu en iyi zamanı yaptı.
George Russell'ın üçüncülüğü göz önüne alındığında İngiliz pilotun bazı problemler yaşadığını düşünmek gayet olası.
Bu konuda Hamilton şöyle dedi: "Çok ama çok zorlu bir sıralama seansıydı. Herkesin birbirine bu kadar yakın olduğunu görmek inanılmaz. Bence George'un pozisyonu, fabrikadaki herkesin ne kadar harika bir iş çıkardığının ve sonunda bize mücadele edebileceğimiz bir araç verdiğinin gerçek bir kanıtı."
"Dün George ve ben aynı araç ayarına sahiptik; o zaman -tek turda- gerçekten harikaydı. Sonrasında ayrıldık; o bir yöne gitti, ben diğer yöne gittim."
"Benim kullandığım ayarların tek turda iyi olmadığını söyleyebiliriz. Umarım yarışta iyi olur!"
Neden ayar değiştirdikleri sorusuna Hamilton, "Yarış hızından memnun değildim. Bu yüzden yarış temposunu daha iyi hale getirmek için ayarları değiştirdim."
"Ancak durumun gerçekten böyle olup olmadığını yarın göreceğiz."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
"İyi bir denge bulmaya çalışıyorum çünkü burada yer her şey yarış hızı ve lastik aşınmasıyla ilgili."
"Sıralama turlarında umduğumdan daha fazlasını kaybettim ama umarım bu kararımın karşılığını yarışta alırım."
"Önümüzdeki sürücüleri geçmek için yapılması gereken çok iş var ama eğlenceli olacak." cevabını verdi.
Hamilton, aracın çok iyi bir temeli olduğunu da ekliyor.
"Araç gerçekten harika. Önceki yıllara göre büyük bir ilerleme var. Çok daha dengeli ve sürüşü çok daha eğlenceli. Fakat gördüğünüz gibi hâlâ yapmamız gereken işler var ama George'un Red Bull'un ya da Max'in 0.3 saniye gerisinde kalması inanılmaz."
"Neyin mümkün olduğunu gösteriyor. Bence performansımızı artırmaya devam etmeliyiz. Eğer buradan itibaren iyi bir temelimiz olursa, sezonun geri kalanında kesinlikle güçlenebiliriz."
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