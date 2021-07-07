Hamilton, Avusturya GP'deki takım emirlerinin neden verildiğini anlamış

Avusturya Grand Prix'sinin sonlarına doğru, Hamilton Max Verstappen'in arkasında ikinci gidiyordu ve Lando Norris ise İngiliz pilotun takım arkadaşı Valtteri Bottas'la aradaki farkı kapatıyordu.

McLaren sürücüsü Bottas'a yakınlaşmaya devam ederken, Mercedes Hamilton'ın ikinciliği takım arkadaşı Bottas'a bırakmasını istedi.

Hamilton'ın aracı hasar almıştı ve lastikleri de daha eskiydi ve Mercedes pilotu, bu koşullardan dolayı Norris'i pek fazla arkasında tutamadı.

Bu, Mercedes'ten pek gelmeyen bir hamleydi çünkü normalde Bottas, Hamilton'ı korurdu.

Ancak Avusturya'da işler tam tersi şeklinde ilerledi ve daha hızlı bir tempoya sahip olan Bottas öne geçirildi.

Auto Motor und Sport'a konuşan ve adı verilmeyen bir Mercedes mühendisi şu ifadeleri kullandı: ''İkinciliği koruyabilmek önemliydi. Lewis koruyamazdı. Biz de Valtteri'yi öne geçirdik ve Norris'in bu pozisyonu elimizden almasını engelledik.''

''Lewis bu durumu anladı. Aracında her şeyin yolunda gitmediğinin farkındaydı.''

''Lewis'in, Valtteri'ye ve Lando'ya karşı şansı olmadığını anladığımızda, araçların yerilerini değiştirdik. Bunu üçüncü virajda yaptık çünkü en az zaman kaybedeceğimiz bölge burasıydı.''

''Eğer bunu yapmasaydık, Norris ikinciliği alabilirdi.''

Ancak Mercedes, aslında ilk önce sürücülerine "pozisyonlarını korumalarını" söylemişti fakat Alman takım, Hamilton'ın bu pozisyonu korumak için Norris'e karşı ''hiç şansının'' olmadığını kabul etti.

''Valtteri'nin, Lewis'e baskı yapmasını istemedik. O zaten, oldukça hızlı şekilde yakaladı.''

''Aynı zamanda Valtteri'nin Lewis'i geçmesi durumunda, Lewis'in Norris'e karşı bir şansı olmayacağını da biliyorduk. Biz de, lastiklerin ne kadar güçlü olduğunu anlayabilmek için zaman kazandık.''

Bottas, Red Bull Ring'deki ikinci yarışı ikinci sırada tamamlarken, Hamilton da podyumdaki son yere çıkamadı ve yarışı dördüncü sırada tamamladı.