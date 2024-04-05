Hamilton, Avustralya'da sorun yaşadığı motoru tekrar kullanamayacak
Motorsport.com, Lewis Hamilton'ın Formula 1'in Avustralya Grand Prix'sinde arızalanan güç ünitesini kaybettiğini öğrendi.
Sam Bloxham / Motorsport Images
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Albert Park'taki yarışın ilk bölümünde Mercedes motorunun bir sorundan ötürü kapanması nedeniyle yarışa veda etmişti.
Güç ünitesi, analiz için Mercedes'in Brixworth'teki motor fabrikasına götürüldü, başlangıçta belirgin bir açıklama yapılamadı ve takım tekrar kullanılıp kullanılamayacağı konusunda emin değildi.
Ancak Japonya Grand Prix'si öncesinde Mercedes, sorunun çok büyük olduğunu keşfetti ve bu da motorun tekrar kullanılamayacağı anlamına geliyor.
Mercedes, sorunun kalite sürecinden kaynaklandığını ve özel bir tasarım hatası olmadığını da açıkladı.
Hamilton'ın bu yılki dört motordan ilkini bu kadar erken bir noktada kaybetmesi, sezonun ilerleyen dönemlerinde fazladan bir güç ünitesi alarak grid cezası alacağı anlamına geliyor.
İyi haber ise bu sorunun "tek seferlik" olması ve sezonun kalanı için tekrarlama riskinin olmaması.
Öte yandan Red Bull, Avustralya'daki ilk antrenmandan sonra Max Verstappen'in motorunu değiştirmişti. Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre bu motoru tekrar kullanmasında bir sorun görünmüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, kicks up grass and dirt ahead of Yuki Tsunoda, VCARB 01, after a brief cut
Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images
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