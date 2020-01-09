Hamilton, Avustralya için 500 bin dolar bağış yaptı

Avustralya'da çıkan büyük yangında şimdiye kadar, sadece Yeni Güney Galler'de (NSW) yaklaşık 500 milyon hayvanın öldüğü tahmin ediliyor. Yerel kaynaklar bilançonun daha ağır olduğunu iddia ederken, kesin bilgilerin ancak yangının söndürülmesinin ardından elde edileceği bildirildi.

Ülke genelinde toplam 24 kişi öldü ve sadece Yeni Güney Galler eyaletinde (NSW) 2 binden fazla ev yıkıldı veya hasar gördü.

Yangın henüz kontrol altına alınamadı ve söndürülmesi için yoğun bir çaba veriliyor. Ülkeye yardım için de dünya çapında çeşitli yardım çağrıları yapıldı.

Daha önce Daniel Ricciardo, imzalı yarış tulumlarından birini açık arttırmaya koyarak, Avustralya’da devam eden ve kontrol edilemeyen yangınlardan etkilenenlere yardımda bulunacağını duyurmuştu.

Şimdi ise yaptığı yardımlarla bilinen Lewis Hamilton 500 bin dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Hamilton, yayınladığı mesajda, “Avustralya'daki yangının ülke genelindeki insanlar ve hayvanlar üzerindeki etkisini görmek kalbimi acıtıyor. Hayvanları, gönüllüleri ve yangın servislerini desteklemek için 500 bin dolar göndereceğim. Böyle bir fırsatınız varsa ve eğer henüz yapmadıysanız, siz de bağışta bulunabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Çeviri: İnci Beğen

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