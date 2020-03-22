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Formula 1 / Özel Haber

Hamilton, gerçek bir lider olduğunu nasıl gösterdi?

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Hamilton, gerçek bir lider olduğunu nasıl gösterdi?
22 Mar 2020 13:35

Formula 1 tarihinin en başarılı ikinci pilotu olan Lewis Hamilton, 2020 Avustralya GP hafta sonunda dile getirdikleri ile sadece pist üstünde değil, pist dışında da gerçek bir lider pilot olduğunu gösterdi.

Avustralya GP'nin yapılması yönündeki eğilimin ardından Hamilton, buna karşı çıkarak düşüncelerini dile getiren birkaç isimden birisi olmuştu. Hamilton'ın Melbourne'de söyledikleri, F1'de önemli bir role sahip olduğunu ve F1'den ayrıldığı zaman özleneceğini gösterdi.

Melbourne'de perşembe günü kara bulutlar altında başladı. 3 takım çalışanının koronavirüs test sonuçları beklenirken bir tarafta kısıtlı da olsa basın toplantıları gerçekleştirildi. İlk olarak çarşamba günü koronavirüs ile alakalı 3 kişinin teste tabii tutulduğu açıklanırken, daha sonra bu sayı 9'a çıktı ve perşembe akşamı test yapılan ilk 3 kişiden birisinin, McLaren çalışanının sonuçlarının pozitif olduğu ve McLaren'ın yarıştan çekildiği duyuruldu.

Tüm bunlardan önce ise pilotlar düşüncelerini dile getirdiler. Yarış yapılacaksa, onlar da yarışacaktı.

Her röportaj koronavirüs muhabbetiyle başladı ve pilotların çoğu soruya benzer cevaplar verdiler. Charles Leclerc, Max Verstappen, Sebastian Vettel ve Daniel Ricciardo gibi isimler güvenlikleri konusunda FIA'ya güvenmek zorunda olduklarını söylerken, padoktaki diğer isimler de onların görüşlerine destek verdiler.

Ricciardo, "Ben burada mücadele etmek ve araçlarla yarışmak için bulunuyorum. Bu konuda bunları yapmaktan başka bir şey yapamam." dedi.

Ancak Ricciardo'nun açıklamalarından önce, F1'in en ses getiren yıldızı, yarışmaktan daha fazlası olabileceklerini söyledi.

Lewis Hamilton ise, bir kez daha bu tür konularda F1 dünyasının dışıyla daha bağlantılı olduğunu kanıtladı.

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, in the press conference

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team, in the press conference

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, "Gerçekten burada olmamıza çok şaşırdım. Yarışların olması harika ancak gerçekten şu anda bu odada oturuyor olmamız şoke edici."

"Bugün burada çok fazla taraftar vardı ve öyle görünüyor ki dünyanın diğer tarafı bazı şeylere biraz geç tepki veriyor. Daha bu sabah, Donald Trump'ın Amerika'nın Avrupa ile tüm sınırları kapattığını, NBA'in iptal edildiğini öğrendik ancak Formula 1 her şeye rağmen devam ediyor." dedi.

Dünyanın birçok yerinde önlemler alınırken Formula 1'in yaklaşık 1500 kişiyi dünyanın bir diğer ucuna götürmesi için ise Hamilton "Nakit kraldır (Paranın yüzü sıcaktır)" şeklinde çok tartışılacak bir cevap verdi.

Hamilton'ın bu yorumunun üzerine Formula 1'in CEO'su Chase Carey ise, "Gerçekten para önemli olsaydı, her halükarda yarışı gerçekleştirirdik." şeklinde cevap verdi.

Hamilton, bir süredir F1'in ahlaki lideri konumunda. 14 milyondan fazla takipçisinin olduğu Instagram hesabını çok etkili kullanıyor ve zaman zaman kalbine yakın hissettiği farklı konularda paylaşımlarda bulunuyor. Bu doğrultuda Hamilton, geçen sene çevre sorunlarına dikkat çeken paylaşımlar yapmış ve taraftarlarından hayatlarında bazı değişiklikler yapmalarını istemişti.

Hamilton her zaman kalbinin sesini dinleyerek hareket ediyor ve bundan çekinmiyor. Formula 1'in Avustralya'da yaşadığı tartışmalı günlerde Hamilton, kendi düşüncelerini söylemekten de çekinmemiş oldu.

Hamilton, "Düşüncelerimi söylemekten çekinmem gerektiğini düşünmüyorum."

"Padokta yürürken her şeyin sanki normalmiş gibi devam ettiğini gördüm ancak gerçekte öyle değildi." dedi.

Hamilton'ın bu sözleri 6 saat sonra, McLaren çalışanının koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla doğrulanmış oldu. Bu sonucun ardından McLaren yarıştan çekildi ve Avustralya GP'nin iptal edilmesi yani sezonun Haziran ayına kadar ertelenmesi ihtimalleri gündeme geldi. Gerçekten olağan dışı bir 24 saatti.

Hamilton'ın yorumlarına yakın yorum yapan diğer isim Kimi Raikkonen oldu. Raikkonen, "Burada olmamızın doğru şey olduğundan emin değilim. Muhtemelen değil."

"Ancak bu karar bize ait değil. Bu bizim kararımız değil. Bu konuda takımlara karar hakkı verilseydi, muhtemelen burada olmazdık." dedi.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren'ın yarıştan çekilmesinin ardından takımlar ve yetkililer bir araya geldiler ve yarışı yapıp yapmama fikrini masaya yatırdılar. Bu toplantının ardından resmi bir açıklama yapılmadı ancak önde gelen basın kuruluşlarından yarışın kaderine dair farklı yorumlar gelmeye başladı. Yetkililer ise saatler boyunca sessiz kaldılar ve ilk antrenman seansına 2 saatten daha az bir zaman kalmışken sonunda bir açıklama yaptılar.

Resmi açıklama yapılmasa da, Emirates yolcu listesi basına sızdı ve Raikkonen ve Ferrari'deki eski takım arkadaşı Sebastian Vettel'in yarış iptal edilmeden ülkeyi terk ettikleri ortaya çıktı.

Vettel, gün içerisinde yapmış olduğu açıklamada FIA'ya yarış konusunda güvendiklerini ancak olumsuz bir durum görmeleri halinde pilotlar olarak el frenini çekmeye hazır olduklarını söylemişti. 

Vettel, "Biz 20 adamın oluşturduğu bir grubuz. Geçmiş yıllarda farklı durumlarda ve koşullarda büyük kararlar verirken ortak hareket edebildik." diyerek yarışa katılmama yönünde karar alabileceklerini işaret etmişti.

F1 pilotları zaten bir süredir Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) konularını görüştükleri WhatsApp grubunda bu konuyu görüşüyorlardı. GPDA Başkanı Romain Grosjean, Avustralya GP ile ilgili yaptıkları konuşmaların eğlenceli geçtiğini söyledi ancak neler konuştuklarını açığa çıkarmadı.

Grosjean, "GPDA pilotların sesidir, bu yüzden diğer pilotlarla henüz görüşmediğim için konuşamam. Sadece şahsi görüşlerimi söyleyebilirim ancak GPDA adına konuşamam." dedi.

Grosjean, şahsi görüşünü açıklarken de pek açık vermedi.

Grosjean, "Yetkililere ve yönetimdeki insanlara güveniyoruz. Pek fazla seçeneğimiz yok. Bu konuda bir tercih hakkınız yok. Formula 1 pilotu olarak, yarış yapılıyorsa, seçim yapamazsınız." dedi.

GPDA üyeleri, yarış öncesinde yaptıkları görüşmelerde F1 yetkililerinden kendilerine virüsün dağılmayacağı konusunda teminat vermelerini istedi. Yarış öncesindeki taraftar etkinliklerinin ve imza seanslarının iptal edilmesi bu kapsamda atılan bir adımdı. Ancak pilotlar birliği her şeye rağmen dışarıdan gelecek tavsiyelere göre hareket edecekti.

McLaren pilotu Carlos Sainz, "GPDA şu anda önemli kararlar konusunda FIA'ya, ülkelerin hükümetlerine ve F1'e güveniyor."

"Açıkçası bu konu hakkında endişelerimiz var ancak pilotlar olarak gerçekten tüm dünyada neler olduğunu anlamıyoruz ya da Avustralya ve Vietnam gibi ülkelere gitmenin güvenli olup olmadığını bilemeyiz."

"Ne yazık ki bizler tıp insanları ya da hükümet insanları değiliz. Bu yüzden daha çok diğerlerinin söyledikleri şeylere güvenmek zorundayız." dedi.

Sainz, F1 pilotlarının tıp uzmanları olmadığı konusunda haklı olsa da, yine de griddeki pilotların çoğundan aynı mesajı almamız tuhaftı. Pilotlar genel olarak bu konuda verilen kararların sorgulanamaz olduğunu ifade ettiler.

Carlos Sainz Jr., McLaren

Carlos Sainz Jr., McLaren

Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Aslında bu yaşananlar, kariyerinin sonuna doğru yaklaşan Hamilton'ın ileride kişiliğiyle özleneceğini işaret ediyor. Hamilton gittiğinde padok daha sessiz bir yer olacak. Diğer pilotlar muhtemelen açıklamalar konusunda onun kadar özgür ya da dürüst olmayacak.

Tarihin en başarılı ikinci pilotu olan Hamilton'un elde ettiği başarılar sayesinde söylediklerinin sonucunu düşünmeden konuşabiliyor olması büyük bir ihtimal. Ancak her şeye rağmen tüm bunlar Hamilton'ın F1 pilotu olmaktan daha fazlasını istediğini işaret ediyor. Hamilton, gerçekten farklı olmak ve tüm dünyaya bir şeyler vermek istiyor.

Avustralya GP hafta sonunda, padokta yer alanlar için koronavirüs'ün ana gündem maddesi olmadığı röportajlar tuhaftı. Pilotlardan birisi röportajında, "Ben yarışlardan konuşacağım" dese de ancak 10. soruda istediğine ulaşabildi!

Daha ilginç olanı ise resmi basın toplantısında, 2. sırada oturan Autosport/Motorsport.com Grand Prix Editörü Alex Kalinauckas'ın sorusuna kadar bu konudan hiç bahsetmemiş olmasıydı.

Neden padok olarak genelde dış dünyaya karşı kör olma eğiliminde oluyoruz? Yetkililer neden acil durum planı hakkında daha fazla bilgi vermediler? Yarış hafta sonu neden, antrenmanlara sadece 2 saat varken iptal edildi?

Tüm bu tartışmalar arasında çok az kişi ya da kurum, gerçekten öne çıkmayı başardı. McLaren CEO'su Zak Brown, çalışanlarından birisinin koronavirüs'ten etkilendiğini öğrenir öğrenmez takımını yarıştan çektiğini duyurdu.

Mercedes ise yarışın iptal edileceğinin resmi olarak duyurulmasından sadece birkaç dakika önce, "çalışanlarının güvenliğinin artık garanti altında olmadığını" söyleyerek yarışa katılmayacağını işaret edebildi.

Ancak tüm hafta sonu boyunca en yüksek ses Hamilton'ınki oldu. O, her zaman "griddeki en yaşlı pilot" olma konusunda espriler yapıyordu ancak gerçek şu ki artık o, Raikkonen'den sonra griddeki en yaşlı ikinci isim. Hamilton'ın bu rolüne artık iyice adapte olduğu, Avustralya'da daha net bir şekilde görüldü. 

Aslında Formula 1 dışında herkesten daha fazla hayata sahip olan pilotun, dışarıda olanları herkesten daha iyi anlaması pek şaşırtıcı olmadı.

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