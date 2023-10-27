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Hamilton, Austin'de Verstappen'i takip ederek neler öğrendi?

Lewis Hamilton, Formula 1 Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde Max Verstappen'in Red Bull'unu izlerken öğrendiklerini detaylandırdı ve Red Bull aracının Mercedes'inden daha kolay sürüldüğünü belirtti.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton geçtiğimiz Pazar günü Austin'de yapılan ana yarışı Verstappen'in 2.2 saniye gerisinde tamamlamış ancak aşırı aşınan zemin altı tahta plakası nedeniyle diskalifiye edilmişti.

ABD'deki hem sprint yarışından hem de grand prix'den sonra Hamilton, RB19'u yakından görmenin bir öğrenme deneyimi olduğunu ve düşüncelerini Mercedes ekibine "indireceğini" söyledi.

Perşembe günü Mexico City'de kendisine ne öğrendiği sorulduğunda Hamilton, baskın Red Bull aracının güçlü yönleri hakkında daha fazla bilgi verdi.

Hamilton, "Sanırım onlarla aynı seviyede olduğumuz tek yer düşük hızlar."

"Aracımız son birkaç yıldır düşük hızda genellikle iyiydi. Ancak hızınız arttıkça onlardan daha fazla ayrılıyorsunuz. Bu yüzden Suzuka gibi yerlerde onları bu kadar hızlı görüyorsunuz."

"İyi bir deneyimdi, onların arkasında olmak her zaman iyi bir deneyimdir. Çünkü aracın nerede daha güçlü olduğunu ilk elden görebiliyorsunuz."

"Çoğumuzdan daha önce güce ulaşabiliyorlar. Araç çok daha az hareket ediyor, arka lastiklerdeki bozulmayı yönetmek çok çok daha kolay. Daha önce de bu pozisyondaydım ve arka tarafım çok daha stabildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2nd position, with his trophy

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1. pozisyon, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 2. pozisyon, kupasıyla birlikte

"Lastik üzerindeki sıcaklıkları daha düşük tutmak ve daha uzun süre gitmek çok daha kolay. Max için sürüşün çok ama çok daha kolay olduğu daha dengeli bir platforma sahip oldukları bu alanda daha iyi bir iş çıkardılar."

"İşte bu yüzden onu aracından inerken gördüğünüzde terlememiş oluyor! Genelde terlemez." dedi.

Hamilton, ABD'de optimum bir stratejiyle Verstappen'i mağlup edip yarışı kazanabileceğine inanıyor.

Hamilton, "Çok yaklaşmıştık, son yarışta neredeyse tadını alabiliyordum. Bence stratejiyi doğru uygulasaydık, kazanmaya çok daha yakın olurdum."

"Ama yine de fark etmezmiş çünkü diskalifiye edildik. Ne kadar özlediğimi gerçekten hatırlayamıyorum. Üzerinden birkaç yıl geçti." 

"Arabayı olmamız gereken yere geri getirmeye çalışmak açısından ekibimle birlikte geçirdiğim süreçten ve yolculuktan keyif aldım. Doğal olarak sezon sonunda, onlar dururken, gelişmezken, yıllardır gelişmezken biraz daha yaklaşıyoruz."

"Yani bu kaçınılmaz, onları yakalayacağız, bir noktada onları yakalayacaktık. Önemli olan ilk yarışta yine 1,5 saniye daha yavaş olmadığımızdan emin olmaya çalışmak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, Mercedes'in kalan dört yarışta nerede kazanma şansının en yüksek olduğunu tahmin etmekte isteksiz.

Hamilton, "Kesinlikle şunu söyleyebilmenin her zaman zor olduğunu düşünüyorum: 'Hey, burada iyi olacak, orada iyi olacak'. Ama kesinlikle ileriye doğru bir adım attık. Önümüzdeki dört yarış boyunca hangisine daha yakın olacağımızı, hangisinden daha uzakta olacağımızı ya da olmayacağımızı tahmin edemiyorum."

"Geçen yıl buraya yakın olduğumuzu düşünüyorum. Umarım bu hafta sonu biraz daha yaklaşırız - eğer bu hafta sonu stratejimizi doğru belirlersek belki de onlarla gerçekten mücadele edebiliriz."

"Brezilya geçen yıl bizim için harika bir pistti. Eğer orada da daha yakın olursak, bizim için iki harika ve güçlü yarış olacak."

"Sonra Abu Dhabi'ye gittiğimizde aradaki farkın tekrar açılacağını düşünüyorum. Bu yüzden en iyi şansımızın önümüzdeki iki yarış olduğunu düşünüyorum." dedi.

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