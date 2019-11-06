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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hamilton, Austin'de tuş koruması yerinden çıktığı için sıralamalarda sorun yaşamış

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Hamilton, Austin'de tuş koruması yerinden çıktığı için sıralamalarda sorun yaşamış
Ekleyen:
6 Kas 2019 17:25

Mercedes, Lewis Hamilton'ın Amerika GP sıralama turlarının son bölümünde yavaş kalmasına sebep olan şeyin, motor frenlemesini tetikleyen tuş korumasının yerinden çıkması olduğunu söyledi.

Valtteri Bottas geçtiğimiz hafta sonu Austin'de Sebastian Vettel'in önünde pole pozisyonu alırken, aracın hissiyatından memnun olmayan Hamilton beşinci olmuştu.

Ancak Mercedes, aşağıdaki fotoğrafta kırmızı okla gösterilen tuşun koruması yerinden çıktığı için Hamilton'ın yavaş kaldığını açıkladı.

Mercedes strateji şefi James Vowles, "Tur esnasında sağ elinin altında bir döner tuş bulunur ve bu döner tuş, motor frenlemesini ayarlamanıza yardım eder."

"Normalde üzerinde bir koruma vardır ve olan şey, bu korumanın yanlışlık çıkmasıydı. Turunda direksiyon simidini her çevirişinde yanlışlıkla motor frenlemesini değiştirdi ve bu da onun performans kaybı yaşamasına neden oldu. Mekanikerler pite geldiği andan hemen sonra bunu tespit ettiler."

Sorun, Hamilton'ın Q3'teki ilk turundan sonra anlaşıldı ve ikinci turundan önce çözüldü.

Ancak pist koşulları o kadar da iyi değildi.

Vowles, "İkinci turda herkesin yavaşladığını görebilirsiniz. Pist yavaşladı, rüzgar değişti, pist hattının sıcaklığı değişti ve Lewis öne doğru gidemedi." dedi.

Mercedes AMG F1 W09 steering

Mercedes AMG F1 W09 steering

Photo by: Mercedes AMG

 

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Editör Jonathan Noble

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