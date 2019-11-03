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Formula 1 / Birleşik Devletler GP / Son dakika

Hamilton, Austin'de mucize beklemiyor

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Hamilton, Austin'de mucize beklemiyor
Ekleyen:
3 Kas 2019 16:24

Lewis Hamilton, hayal kırıklığıyla geçen sıralama turlarının ardından mucizeler yaratma peşinde olmadığını söyledi.

Hamilton'ın şampiyon olması için sekizinci sırada finiş görmesi yetiyor ama aynı zamanda Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın yarış kazanamaması halinde de şampiyon olacak.

Hamilton şu anda bitime üç yarışa kala 74 puanla ilk sırada yer alıyor ve alınabilecek 78 puan var.

Bu, Bottas'ın şampiyonluk umutlarını devam ettirmesi için Hamilton'dan 23 puan daha fazla alması gerektiği anlamına geliyor.

Bottas eğer kazanırsa, Hamilton'ın sekizinci olması kendisine yetecek.

Beş kez dünya şampiyonu, "Bu yarışa 'özellikle önemli' gözüyle bakmıyorum. Benim için diğer yarışlar kadar önemli. Benim için bireysel olarak önemli bir yarış değil."

"Bundan sonra iki tane daha olacak. Yaklaşımım aynı, mucizeler yaratmayı beklemiyorum."

"Bir sebepten ötürü durum bu ve sıralama turlarından dersler çıkarıp, negatif olan şeyi pozitife dönüştürüp dönüştüremeyeceğimi görmek için çalışacağım." dedi.

Hamilton, sıralama turlarında Bottas'ın 0.3 saniye gerisinde kaldı.

İngiliz pilot, "Yanlış giden çok şey yoktu. Sadece iyi bir tur değildi ve iki iyi tur çıkaramadım. Bazen böyle olabiliyor. İlk tur gerçekten iyi başladı. 11. virajın çıkışında biraz vakit kaybettim, sonra 13. ve 14. virajlarda da zaman kaybettim."

"Önceki turuma göre 0.7-0.8 saniye daha iyi geliyordum. Daha sonra bu 0.5'e düştü, 0.6'ya çıktı, sonra yine 0.5'e düştü. Yani tur boyunca çokça zaman kaybettim."

"Bir sonrakinde ise sekizinci virajda sorun yaşadım ve tur ondan sonra bitti." dedi.

Hamilton, ikinci bölümde Max Verstappen ve Daniil Kvyat'ı pist çıkış turunda geçti.

Ancak her iki pilot da İngiliz sürücüyü eleştirirken, Hamilton şöyle dedi: "Lastiklerimin sıcaklığını korumaya çalışıyordum ve herkes yavaşlıyordu. Ben de devam ettim. Bu konuda herhangi bir kural veya düzenleme yok. Devam ettim ve benimle yarışmaya başladı. Eğlenceliydi."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Birleşik Devletler GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Scott Mitchell

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