Hamilton: "Aston Martin'in inişli çıkışlı sezonu Red Bull'u kopyalamanın riskini ortaya çıkardı"

Yedi kez dünya şampiyonu olan Mercedes takımı bu sezonun başlarında W14 aracının rekabetçi olmayacağının farkına varmıştı. Kısmen Monako Grand Prix'sine hazır olacak bir konsept revizyonuna giriştiler.

Ancak takım kısa sürede bu yıl attığı adımların bile yeterli olmadığı sonucuna vardı ve 2024 otomobili için daha büyük bir revizyon üzerinde çalışıyor.

Mercedes'in bu sezonki çabalarının çoğu, gerekli iyileştirmeleri yapabilmesi için ihtiyaç duyduğu geliştirme yönünü daha iyi anlamaya çalışmakla geçti.

Bu durum sezon devam ederken öğrenilmesi gereken çok şey olduğu anlamına gelse de Hamilton, Red Bull'un fikirlerini körü körüne kopyalamak yerine bunun ödenmesi gereken bir bedel olduğunu düşünüyor.

Aston Martin'in 2023 yılı boyunca Red Bull'a çok benzeyen bir otomobil peşinde koşarken yaşadığı inişli çıkışlı formun F1'de ilerleme kaydetmenin zorluklarını ortaya koyduğunu belirtiyor.

Mercedes'in mevcut tasarımını bir kenara atıp sıfırdan bir Red Bull klonuyla başlamayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda Hamilton, "Mesele şu ki, sahip olduğunuz zaman çizelgesi ve sınırlı kaynaklarınızla, her şeyi bir kenara atıp sıfırdan başlayamazsınız. Bir aracı kopyalayıp ondan başlayamazsınız."

"Aston Martin'lere bakın. Bir otomobili kopyalamaya çalıştılar ve aynısı olmadı. Bu o kadar kolay değil. İyi kısımları alıp deneme yanılma yoluyla diğer kısımları eklemeye çalışmalısınız."

"Ancak çok büyük bir değişiklik yapmaktan ve bunun yanlış bir değişiklik olmasından da endişe duyduklarını tahmin edebilirsiniz."

"Her hafta istikrarlı bir şekilde performansımızı arttırmamız gerekiyor. Her zamankinden daha yüksek hedeflerimiz var. Çünkü kapatmamız gereken büyük bir fark var. Bu da işi gerçekten zorlaştırıyor." dedi.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leads Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Hamilton'ın Birleşik Devletler Grand Prix'sindeki güçlü formu, yarışın büyük bir bölümünde dünya şampiyonu Max Verstappen'i gölgede bıraktı. Ancak Red Bull RB19'un ne kadar güçlü olduğunu anlamak için mükemmel bir fırsat verdi.

ABD GP sırasındaki gözlemledikleri hakkında Hamilton, "Her şeyi iyi yapıyor. Karakteristik açıdan benim 2020 aracıma çok benziyor. Süper dengeli."

"Ellerindeki tüm gücü kullanıyorlar. Görünüşe göre eskiden olduğu gibi, bir pilot için rüya gibi olan bir penceredeler çünkü o zaman gerçekten kendi kişisel yeteneklerinizi maksimuma çıkarabilirsiniz." dedi.

Hamilton'a göre Verstappen'in 2023 sezonu boyunca yarışlarda ön sıralarda rahatlamasını sağlayan da bu avantaj.

Hamilton, "Austin'de en yakın bizdik ama sanırım her zaman bizden en az 0.1 veya 0.2 saniye farkla öndeydiler."

"Max'in tur zamanlarını ve bazı verilerini incelediğinizde, çoğu zaman ön sıralarda rahat bir şekilde sürdüğünü görebilirsiniz. Yıl boyunca hiç ter döktüğünü sanmıyorum."

"Austin'de onu kovalarken bile terlediğini sanmıyorum. Bence sadece yarışı kontrol ediyordu."

"Bu konumda olduğunuzda, iyi bir performansınız olduğunda araç daha fazla ileri gitmek ister. Lastikler daha uzun süre dayanıyor. O an tatlı bir noktadasınız ve o yerde olmak harika."

"Nihayetinde harika bir iş çıkardılar ve bunu hak ettiler. Bizim için ise sadece kovalamakla geçti" dedi.