Hamilton: "Aston Martin aracının yarısı bize ait"

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Fernando Alonso, Aston Martin ile katıldığı ilk yarışta podyuma çıkmayı başardı ve yeni takımıyla olan macerasına harika başladı.

Buna karşılık Mercedes, zeropod konseptinde ısrar ettiği 2023 sezonunun ilk yarışında en hızlı dördüncü takım görüntüsü çizdi.

Aston Martin, farklı bir felsefeye sahip olsa da Mercedes'ten arka süspansiyon, güç ünitesi ve vites kutusu gibi önemli parçalar alıyor. Dolayısıyla araçların ortak noktaları olduğu söylenebilir.

Hamilton bundan ötürü AMR23'ü "yarı Mercedes" olarak görüyor.

Hamilton, "Fernando'ya (Alonso) büyük tebrikler."

"Harika bir iş çıkardı, ki bunu görmek harika. Bence tüm Aston Martin ekibini tebrik etmek lazım çünkü harika bir iş yaptılar.

"Kendi açımızdan bakarsak, yapacak işlerimiz olduğu açık çünkü onların aracının yarısı bizim aracımız."

"Araçlarını bizim rüzgar tünelimizde geliştiriyorlar. Yani yapacak işlerimiz olduğu açık." dedi.

Mercedes pilotu, takımının bir noktada mücadeleye döneceğinden şüphe duymuyor.

"Bahreyn'de bazı güzel mücadeleler verdik ve bundan keyif aldım."

"Liderlere yakındık ama yine de yeterli değildi. Özellikle McLaren için yarıştığım dönemde, birçok kez benzer araçlar sürdüm."

"Nasıl ve ne zaman geri döneceğimizi bilmiyorum ama bunu kesinlikle yapacağız."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images