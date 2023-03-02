Hamilton: "Aston Martin çok güçlü görünüyor"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Aston Martin'in ileriye doğru büyük bir adım attığını düşünüyor fakat net bir şey söylemekten kaçınıyor.
Aston Martin, sezon öncesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve hemen hemen herkes, takımın yükselişini kabullenmiş durumda.
Bugün Lewis Hamilton'a Aston Martin'in performansı soruldu.
İngiliz pilot ise şöyle yanıt verdi: "Aston Martin'in ileriye doğru böylesine büyük bir adım attığını görmekten gerçekten çok mutluyum."
"Bildiğimiz kadarıyla tamamen [ön gruptaki] mücadelenin içindeler."
"Elbette elimizdeki tüm verilere baktığımızda, diğerlerinin hangi yakıt yüküyle sürüş yaptığı gibi tüm bu şeyleri bilmek çok zor oluyor. Yani durum biraz karışık. Fakat çok güçlü göründükleri bir gerçek."
"Ön tarafta savaşıyor olabilirler. Bunu önümüzdeki bir iki gün içinde öğreneceğiz."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
"Bugün önümüzde mi yoksa arkamızda mı olduklarını söyleyemem. Bunu sonra göreceğiz. Fakat ben her zaman iki takımdan ya da üç takımdan daha fazlasını mücadelede görmek istemişimdir."
"Sanırım sonunda bunu görüyoruz, ki bu da olumlu bir şey."
Hamilton, Mercedes'le ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor ve bunun "uzun bir sezon" olacağını söylüyor.
İngiliz pilot, "Aracı sürdüğüm ilk andan itibaren nerede olduğumuzu ve karşılaşacağımız zorlukları biliyordum."
"Olumlu tarafa bakarsak, bu yıl zıplama olmaması büyük bir artı. Zıplama varken sorunların ne olduğunu anlamaya çalışmak zorlaşıyor çünkü bu sorun pek çok şeyi maskeliyor."
"Artık böyle bir şey yok. Şimdi sadece saf performansa odaklanabiliyoruz. Takımdaki herkesin cesaretini ve odağını görmek beni cesaretlendirdi. Hepsi bizi yeniden zirveye taşımaya odaklanmış durumda."
"Sezona başlarken olmak istediğimiz yerde değiliz fakat bu, pek çok şampiyonluk kazanmış bir takım ve insan grubu. Bu yüzden onlara inanıyorum." dedi.
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