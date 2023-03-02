Önceki / Analiz: Mercedes W14'ün aşınması iyi olsa da geride göründü Sonraki / Russell: "Red Bull, bu hafta sonu 'kendi liginde' yarışacak"
Formula 1 / Bahreyn GP Haberler

Hamilton: "Aston Martin çok güçlü görünüyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Aston Martin'in ileriye doğru büyük bir adım attığını düşünüyor fakat net bir şey söylemekten kaçınıyor.

Ekleyen:
, Editör
Hamilton: "Aston Martin çok güçlü görünüyor"
Haberi dinle

Aston Martin, sezon öncesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve hemen hemen herkes, takımın yükselişini kabullenmiş durumda.

Bugün Lewis Hamilton'a Aston Martin'in performansı soruldu.

İngiliz pilot ise şöyle yanıt verdi: "Aston Martin'in ileriye doğru böylesine büyük bir adım attığını görmekten gerçekten çok mutluyum."

"Bildiğimiz kadarıyla tamamen [ön gruptaki] mücadelenin içindeler."

"Elbette elimizdeki tüm verilere baktığımızda, diğerlerinin hangi yakıt yüküyle sürüş yaptığı gibi tüm bu şeyleri bilmek çok zor oluyor. Yani durum biraz karışık. Fakat  çok güçlü göründükleri bir gerçek."

"Ön tarafta savaşıyor olabilirler. Bunu önümüzdeki bir iki gün içinde öğreneceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Angela Cullen, Physiotherapist, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Bugün önümüzde mi yoksa arkamızda mı olduklarını söyleyemem. Bunu sonra göreceğiz. Fakat ben her zaman iki takımdan ya da üç takımdan daha fazlasını mücadelede görmek istemişimdir."

"Sanırım sonunda bunu görüyoruz, ki bu da olumlu bir şey."

Hamilton, Mercedes'le ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor ve bunun "uzun bir sezon" olacağını söylüyor.

İngiliz pilot, "Aracı sürdüğüm ilk andan itibaren nerede olduğumuzu ve karşılaşacağımız zorlukları biliyordum."

"Olumlu tarafa bakarsak, bu yıl zıplama olmaması büyük bir artı. Zıplama varken sorunların ne olduğunu anlamaya çalışmak zorlaşıyor çünkü bu sorun pek çok şeyi maskeliyor."

"Artık böyle bir şey yok. Şimdi sadece saf performansa odaklanabiliyoruz. Takımdaki herkesin cesaretini ve odağını görmek beni cesaretlendirdi. Hepsi bizi yeniden zirveye taşımaya odaklanmış durumda."

"Sezona başlarken olmak istediğimiz yerde değiliz fakat bu, pek çok şampiyonluk kazanmış bir takım ve insan grubu. Bu yüzden onlara inanıyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

Analiz: Mercedes W14'ün aşınması iyi olsa da geride göründü

Russell: "Red Bull, bu hafta sonu 'kendi liginde' yarışacak"
Daha fazlası
Ezel Tan
Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor

Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor

Formula 1
Bahreyn GP

Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor Red Bull, Verstappen'in aracında sorun yaşıyor

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık" Hamilton: "B aracımız olduğu iddiası saçmalık"

2023 Bahreyn GP 1. antrenman: Perez lider, Alonso ikinci!

2023 Bahreyn GP 1. antrenman: Perez lider, Alonso ikinci!

Formula 1
Bahreyn GP

2023 Bahreyn GP 1. antrenman: Perez lider, Alonso ikinci! 2023 Bahreyn GP 1. antrenman: Perez lider, Alonso ikinci!

Son Haberler

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

FIA F2

F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda! F2 Bahreyn: Pourchaire tam 0.7 saniye farkla pole pozisyonunda!

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

F3 FIA F3

F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda! F3 Bahreyn sıralama turları: Mini henüz ilk yarışında pole pozisyonunda!

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

F1 Formula 1

Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş Stroll, 2. antrenmanda sakat bileğini korumak için direksiyonu sadece sol eliyle çevirmiş

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

F1 Formula 1

Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak" Bottas: "İlk 10'a girmek kolay olmayacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.