Hamilton: "Aşmamız gereken birkaç engel var"

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Barselona'da gerçekleştirilen testlerin sonunda George Russell sabah bölümünde piste çıktı ve W13'le sabah bölümünü ilk sırada bitirip, değerli veriler topladı.

Ayrıca düzlüklerdeki dalgalanma problemlerini düzeltmek adına çeşitli ayar denemeleri de yaptı.

Öğleden sonra pist ıslatılmıştı ve Hamilton, pistin kurumasıyla beraber C3, C4 ve C5 lastiklerle çeşitli denemeler yaptı. Sonunda günü de lider kapattı.

Günün ardından konuşan İngiliz pilot, "Bu birkaç günün oldukça ilginç geçtiğini söyleyebilirim."

"En kolay ya da en pürüzsüzü değildi ve üstesinden gelmemiz gereken bazı engellerle karşı karşıyayız."

"Elbette her zaman daha fazla tur atmak istersiniz ancak bugün attığım turdan memnunum. Sanırım yaklaşık 100 tur attım, ki yarım gün için hiç de fena değil."

"Bu yeni araçları sürmek, tıpkı lastikler gibi önceki yıllara kıyasla çok farklı. Fakat programımıza uygun şekilde yolumuza devam ediyoruz."

"Tüm takım, hafta boyunca harika bir iş yaptı. Fabrikadaki çocuklar o kadar çok çalıştılar ki bu üç günde çok fazla veri topladık ve artık işe koyulacağız."

"Farklı lastik hamurları hakkında bilgi edinmek de güzel oldu. Performans tarafına gelirsek, yeni araçla yaptığınız ilk sürüşlerde diğerlerine kıyasla nerede olduğunuzu asla bilemezsiniz." dedi.

Grubun neresinde oldukları sorusuna Hamilton, "İlk haftada hiçbir tahmin yapamazsınız. Bunu yapmak imkansız. Şu anda kim nerede bilmiyoruz." cevabını verdi.

Russell da Mercedes pilotu olarak katıldığı ilk kış testinden mutlu ayrılmış durumda.

"Barselona'daki bu üç gün inanılmaz derecede merak uyandırıcıydı. Tur zamanlarının temsili olduğuna hiç inanmıyorum. Bugün Barselona'da inanılmaz derecede güçlü olan C5 lastikle zaman tablosunun başındaydık ancak buna çok fazla dikkat etmemek gerekiyor."

"McLaren ve Ferrari çok güçlü görünüyor. Bence yapmamız gereken pek çok gelişim çalışması var. Aracın dengesinden memnun değiliz ve bizi etkileyen bazı sınırlamalar var"

"Fakat bu, sadece bir test. Öğrenmek için buradayız ve bu hafta bazı önemli testler yaptık. Gitmemiz gereken yön hakkında gayet iyi bir fikrimiz var."

George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images