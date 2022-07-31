Hamilton: "Artık Ferrari'lerle mücadele edebiliyoruz"

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Hamilton, Macaristan GP'sinde harika bir start alarak beşinci sıraya yükseldi ve yarış boyunca güçlü temposunu korudu.

Mercedes pilotu son bölümde peş peşe geçişler yaptı ve damalı bayrağı ikinci sırada görerek arka arkaya ikinci kez ikinci oldu.

Hamilton, aldığı sonuçtan mutlu ancak sıralama turlarında daha iyi bir sonuç elde etselerdi, yarışta galibiyet için yarışabileceklerini düşünüyor.

Hamilton, "Yedinci sıradan yukarı gelmekten çok mutluyum. Keşke sıralamada düzgün bir tur atabilseydik. İlk çizgide olurduk ve bugün belki de farklı bir sonuç alırdık. Fakat yine de iyi bir start aldım ve özellikle son bölüm çok özeldi."

"Max'ın yarışına bakarsanız, 10. sırada başladı ve spin attı ama yarışı yine de 10 sn farkla kazandı. Bu araçları hakkında her şeyi söylüyor. Fakat sadece zorlamaya devam etmeliyiz. Bir şey bulduk ve biraz daha yaklaştık. Artık Ferrari'lerle mücadele edebiliyoruz ve gerçek bir yarışta Max'tan çok uzak olmayabiliriz."

"Bu yüzden sezonun ikinci yarısı için gerçekten heyecanlıyım. Vazgeçmedikleri için takımımla gurur duyuyorum ve sadece devam etmeliyiz." dedi.

Hamilton, yaz arasına ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

Mercedes pilotu, "Gelecek hafta yarışmak istiyor muyum bilmiyorum! Bence hepimizin bir araya ihtiyacı var ve bizim için şimdiye kadar çok ama çok uzun bir yıl olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden yarından itibaren ara vermeyi iple çekiyorum ve planladığım özel şeyler var. Daha sonra antrenman yapacağım ve daha da güçlü geleceğim. Sezonun ikinci yarısı için çok fazla enerjiye sahip olmayı umuyorum." dedi.