"Hamilton, artık 'dokunulmaz' Verstappen ile aynı seviyede değil"

Son 10 yılın en dominant pilotları Max Verstappen ve Lewis Hamilton, son yıllarda taraftarlar ve uzmanlar arasında hangisinin daha güçlü olduğu konusunda fikir ayrılığına neden oldu.

Bir zamanlar sporun tartışmasız bir numarası olan Hamilton, Verstappen'in 2021'de Mercedes pilotunu tartışmalı bir şekilde yenmesinin ardından şampiyonluk elde edemedi. Eski bir F1 takım yöneticisi, Britanyalı pilotun artık rakibinin seviyesinde olmadığına inanıyor.

Hamilton'ın ikincilik elde edip yarış sonunda diskalifiye olduğu 2023 Amerika GP öncesinde PlanetF1.com'a verdiği özel röportajda konuşan Benetton takımının eski yöneticisi Joan Villadelprat, Max Verstappen'in diğerlerinden ayrı bir seviyede olduğunu düşünüyor.

Hamilton ve Verstappen'in aynı seviyede olduğuna inanıp inanmadığı sorulduğunda Villadelprat, şunları söyledi: "Hayır."

"Lewis hatalar yapıyor."

"Burada önemli olan Red Bull'un ne kadar iyi olduğunu bilmememiz. Çünkü Mercedes'in aracını Russell ve Hamilton arasında karşılaştırabilirsiniz ama Red Bull ile bunu yapamazsınız."

"Çünkü Checo [Perez] çok hızlı bir pilot olmasına rağmen Verstappen'in bir saniye gerisinde!"

"Belki Red Bull'un aracı geliştirme şekli ya da Max'in istedikleri Checo'nun istediklerine tamamen aykırıdır."

Varsayımlara ek olarak Villadelprat'a, Verstappen ve Hamilton'ın aynı araçta olması durumunda Verstappen'in Hamilton'ı mağlup edip etmeyeceği soruldu.

"Bence evet, çünkü kendine çok güveniyor."

Fotoğraf: Red Bull Content Pool Podyum: Yarışın galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

"Vücut dili, hafta sonuna yaklaşma şekli, aracı yönlendirme şekli, ilk turu atma şekli... İlk turun ardından Max direkt olması gerektiği yerde oluyor."

"Şu anda dokunulmaz olduğuna dair bir özgüveni var. Bir F1 pilotu, bir Dünya Şampiyonu o aşamaya geldiğinde, onu durdurmak çok zordur."

"Hamilton'ın da dokunulmaz olduğu anlar oldu."

"Onu seviyorum. Mercedes ile çok iyi bir zaman geçirdi, padoktaki en iyi motora sahip olacak kadar şanslıydı. Bu bir süre için hem şasiyle hem motorla en güçlü paketti ve onun pek çok şampiyonluk kazanmasına yardımcı oldu."

"Eğer [Nico] Rosberg ve Hamilton'ı karşılaştırırsanız, Rosberg'de özel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Rosberg ve hatta [Valtteri] Bottas sıralama turlarında bazen Hamilton'dan daha hızlılardı ama onlar özel pilotlar değillerdi."

"Max'te böyle bir şey görmüyorum, takım arkadaşı ona yakın bile değil - ki Perez kötü bir pilot değil; Bottas, Russell ve Rosberg kadar hızlı."