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Formula 1

Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"

Lewis Hamilton, Mercedes'in sezona kötü başlaması nedeniyle yaz arası öncesinde McLaren ya da Red Bull ile mücadele etmeyi beklemediğini açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes mevcut sezona dördüncü olarak başladı ve ilk birkaç yarış boyunca da bu konumda kaldı. 

Monako'da tanıtılan bir güncelleme paketinin ardından takım, yükselişe geçti ve düzenli podyum mücadelesi verirken üç galibiyet aldı.

Şu ana kadar gerçekleşen 14 yarışı 7 farklı pilotun kazanmasıyla F1, 2024'te oldukça rekabetçi bir sezon geçiriyor.

Hamilton, bu durumun spor için büyük bir destek olduğuna inanıyor.

Hamilton, "Söyleyebileceğim tek şey bunun harika olduğu."

"Bence birbirine bu kadar yakın takım ve pilotlara sahip olmak spor için gerçekten harika." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Lewis Hamilton, Mercedes W15

Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'un Verstappen sayesinde elde ettiği yedi zaferin ardından Mercedes, üç galibiyetle Milton Keynes takımının ardından bu sezonun en çok galibiyet alan takımı konumunda. 

Mercedes şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alsa da 80 puan önündeki Ferrari'ye hızla yaklaşıyor.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, bu durumun Mercedes için bir sürpriz olduğuna inanıyor.

Hamilton, "Başlangıçtaki durumumuz düşünüldüğünde, sezonun bu noktasında McLaren'lar ya da Red Bull'larla yarışmayı hiç beklemiyorduk."

"Şimdi arayı kapattığımıza göre, sezonun ikinci yarısı kesinlikle çok rekabetçi geçecek." şeklinde konuştu.

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