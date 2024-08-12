Hamilton: "Artık arayı kapattık, sezonun ikinci yarısı rekabet dolu geçecek"
Lewis Hamilton, Mercedes'in sezona kötü başlaması nedeniyle yaz arası öncesinde McLaren ya da Red Bull ile mücadele etmeyi beklemediğini açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
Mercedes mevcut sezona dördüncü olarak başladı ve ilk birkaç yarış boyunca da bu konumda kaldı.
Monako'da tanıtılan bir güncelleme paketinin ardından takım, yükselişe geçti ve düzenli podyum mücadelesi verirken üç galibiyet aldı.
Şu ana kadar gerçekleşen 14 yarışı 7 farklı pilotun kazanmasıyla F1, 2024'te oldukça rekabetçi bir sezon geçiriyor.
Hamilton, bu durumun spor için büyük bir destek olduğuna inanıyor.
Hamilton, "Söyleyebileceğim tek şey bunun harika olduğu."
"Bence birbirine bu kadar yakın takım ve pilotlara sahip olmak spor için gerçekten harika." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes W15
Fotoğraf: Erik Junius
Red Bull'un Verstappen sayesinde elde ettiği yedi zaferin ardından Mercedes, üç galibiyetle Milton Keynes takımının ardından bu sezonun en çok galibiyet alan takımı konumunda.
Mercedes şu anda şampiyonada dördüncü sırada yer alsa da 80 puan önündeki Ferrari'ye hızla yaklaşıyor.
Yedi kez Dünya Şampiyonu, bu durumun Mercedes için bir sürpriz olduğuna inanıyor.
Hamilton, "Başlangıçtaki durumumuz düşünüldüğünde, sezonun bu noktasında McLaren'lar ya da Red Bull'larla yarışmayı hiç beklemiyorduk."
"Şimdi arayı kapattığımıza göre, sezonun ikinci yarısı kesinlikle çok rekabetçi geçecek." şeklinde konuştu.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Alonso, Audi'nin boş koltuğu konusunda sürpriz bir rol oynayabilir
Muller, Andretti Formula E takımında Nato'nun yerini aldı
Razgatlıoğlu yeni Pirelli arka lastikle rekora imza attı
Stella, McLaren'ın rekabet gücünün bu kadar yüksek olmasını beklemiyormuş
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar