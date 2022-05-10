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Formula 1 / Miami GP Haberler

Hamilton: "Araçtayken stratejiye karar vermek kumar oynamak gibi hissettiriyor"

Lewis Hamilton, Miami'de güvenlik aracı sırasında stratejiye karar vermesi istenince "kumar oynuyormuş gibi hissettiğini" söyledi.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton: "Araçtayken stratejiye karar vermek kumar oynamak gibi hissettiriyor"
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Hamilton, yarışın ilk turunda sekizinci sıraya geriledikten sonra altıncılığa kadar yükselmeyi başardı ve bitime 17 tur kala güvenlik aracı çıkmadan önce Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas'a yaklaşıyordu.

Güvenlik aracı, uzun süredir sert lastiklerde olan George Russell için faydalı oldu ve İngiliz, taze orta hamur lastiklere geçerek Hamilton ve Bottas'ın hemen arkasında piste döndü.

Yarış mühendisi Pete Bonnington, güvenlik aracı sırasında Hamilton'a lastik ömrünü sordu. Bonnington ve Mercedes strateji direktörü James Vowles, dışarıda kalmasını önerseler de son kararı Hamilton'a bıraktılar.

Hamilton, "Siz bana söyleyin, bana bırakmayın." cevabını verdi ve takım, Hamilton'ı dışarıda bırakmayı seçti.

Güvenlik aracı sırasında pite gelme tartışması hakkında konuşan Hamilton, şunları söyledi: "Pistteyken tüm bilgiye sahip değilsiniz. Diğer pilotların pistin neresinde olduğunu bilmiyorsunuz, karşınızda pit duvarındakilerin sahip olduğu gibi bir ekran yok."

"Bu nedenle bir karar vermeniz istendiğinde bu kumar oynuyormuş gibi hissettiriyor, bundan hoşlanmıyorum. Takım bana "karar senin" dediğinde onlara "bu sizin işiniz, tüm detaylara sahipsiniz, benim yerime karar verin" dedim."

"Onlara en iyisini yapmaları için güveniyorum, fakat onlar son kararı bana bıraktılar, bunu anlayamadım. Ne olursa olsun, iki türlü de şanssızdık."

Hamilton, sonuç olarak pite gelmedi ve iki Mercedes pilotunun da Bottas'ı geçmesinin ardından Russell'a bir pozisyon kaybederek yarışı altıncı sırada bitirdi.

Hamilton, Avustralya'da yine güvenlik aracı yüzünden dezavantajlı olmasının ardından şansının dönmesini beklediğini söyledi.

"Şansım dönene kadar elimden gelenin en iyisini yapmaya, takımla çalışmaya devam edeceğim."

"Takım olarak yarışta iyi puanlar toplamayı başardık."

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, güvenlik aracı sırasında Hamilton'ın "ikilemde kaldığını" ve durumun, "George için yararlı olduğunu fakat Hamilton için öyle olmadığını" söyledi.

"George'un arkasında kimse olmadığı için imkanı vardı. Lastik değiştirebildi ve Lewis, 'Pozisyonumu sert lastiklerle korumalı mıyım? Yoksa yumuşak lastiklere mi geçeyim?' diye karar vermek zorunda kaldı."

"Bu 50-50 bir karardı ve işine yaramadı."

"Onun güvenlik aracı yüzünden şanssız olduğu ilk sefer değil." dedi.

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