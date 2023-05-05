Hamilton: "Araçtan bir beklentim yok"

Miami GP ilk serbest antrenman seansında Mercedes oldukça iyi göründü ve 1-2. sıralara yerleşti.

Ancak ikinci antrenmanda Hamilton'ın deyimiyle takım "gerçek temposuna" geri döndü ve 7 ile 15. sıraları aldı.

Seansların ardından konuşan yedi kez Dünya Şampiyonu, pistte çok zorlandığını ancak aracın performansına rağmen pozitif kalmaya çalıştığını dile getirdi.

Hamilton, "Her hafta sonu olduğu gibi 1 saniye gerideyiz."

"Burası harika bir yer, pek çok olumlu şey var ancak hızlı değiliz. Gerçekten mücadele ediyor ve birçok farklı şey deniyoruz."

"İlk antrenman oldukça iyi görünüyordu. Sonra ikinci antrenmana geldik ve gerçek hızımız ortaya çıktı."

"Kabullenmesi biraz zor olsa da çalışmaya devam edeceğiz. Bu gece yeniden toparlanacağız ve bazı ayar değişiklikleri yapıp yapamayacağımızı ve aracı iyi bir noktaya getirip getiremeyeceğimizi göreceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu pistte yol tutuşu gerçekten çok düşük. Yani, özellikle arka taraf çok kayıyor. Ben de dahil olmak üzere pek çok kişi için çok fazla kayma ve dolayısıyla lastiklerin aşırı ısınması söz konusu. Bu yüzden lastikleri doğru noktada tutacak olan dengeyi bulmaya çalışıyoruz ancak genellikle en yüksek sıcaklıklarda oluyorlar."

"Bu konuda pozitif kalmaya çalışıyorum ve elimizden geldiğince sıkı çalışıyoruz. Sadece güncellemelere çok ihtiyacımız var. Evet, yine başımızı öne eğmemiz gerekiyor. Umarım bir sonraki yarışta yeni bir yola gireceğiz." dedi.

Cumartesi günkü sıralama turları için beklentileri sorulduğunda Mercedes pilotu, şu yanıtı verdi: "Araçtan bir beklentim yok, araçta birden fazla sorun mevcut."

"Sadece yarın daha iyi bir yerde olabilmeyi umuyorum. Umarım Q3'e kalırız ve umarım ilk 10'un ortasında yer alırız. Bu harika olur."