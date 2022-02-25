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Formula 1 Haberler

Hamilton, araçtaki sorunlar yüzünden az tur atmış

Mercedes'ten Andrew Shovlin, testin ikinci gününde az tur atmalarını sorunlara bağladı.

Hamilton, araçtaki sorunlar yüzünden az tur atmış
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Lewis Hamilton, Barselona testlerinin üçüncü gününde, sabah bölümünde piste çıktı ve sensör sorunu nedeniyle sadece 40 tur attı

Öğleden sonra ise George Russell piste çıktı ve bir dizi testin yanı sıra, sert lastiklerle alakalı bilgiler edindi.

İngiliz pilot 66 tur atarken, günü dördüncü bitirdi.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, sabah bölümünde birden fazla sorunla karşılaştıklarını söylüyor.

"Lewis ile zor bir sabah geçirdik, güne olan başlangıcımızı geciktiren bir telemetri sorunu yaşadık ve genel anlamda denge denge sorunlarıyla mücadele ediyorduk."

"Bunlardan bazıları belki de test ettiğimiz ayarlardan veya daha sert lastiklerden kaynaklanıyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Alessio Morgese

"Sonuç olarak bir dizi tur atmayı başardık, ancak ne yazık ki daha fazla performans çalışması yapmamızı engelleyen bir sensör sorunumuz vardı, bu yüzden de bu sorunu düzeltmek için erkenden öğle arasına girmemiz gerekti."

"George ise öğleden sonra daha verimli bir seans geçirdi ve bazı faydalı ayar denemeleri yapıp, lastiklerle alakalı programımızın belli bir kısmını tamamladık."

"Performans açısından üzerinde çalışmamız gereken pek çok konu var ama her geçen tur bir şeyler öğrenmeye devam ediyoruz. Bunun da bizi daha hızlı yapacağını düşünüyoruz."

"Yarın için yoğun bir plan hazırladık. Çok daha fazla ayar çalışması yapmayı ve daha yumuşak lastiklerle ilk sürüşümüzü gerçekleştirmeyi planlıyoruz." 

George Russell, Mercedes W13

George Russell, Mercedes W13

Fotoğraf: Alessio Morgese

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