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Hamilton: "Araçta yolunda gitmeyen bir şeyler vardı"

Lewis Hamilton, Formula 1'in Britanya Grand Prix'sinde Cuma günü yapılan antrenmanlarda yumuşak lastiklerle iyi bir performans gösterememesinin Mercedes aracında bir 'sorun' olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Britanyalı pilot ve takım arkadaşı George Russell, ilk antrenman seansında yumuşak lastiği kullanmaktan kaçınarak ilk gün diğer takımlardan farklı bir program uyguladı.

Ancak öğleden sonra yumuşak lastiğe geçtikten sonra her iki pilot da tur zamanlarında büyük bir ilerleme kaydedemedi. Hamilton, ikinci antrenman seansını 15. sırada tamamlarken, Russell üç sıra önde 12. sırada yer aldı.

Günün ardından Hamilton, şunları söyledi: "Çoğu zaman aynı şeyle mücadele ediyoruz: Sürmesi zor bir araç."

"Ayarlarda ne yaparsak yapalım, sürmesi zor bir araç olmaya devam ediyor. Tek turda lastikler arasında herhangi bir gelişme hissetmedim, bu da bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyor; bir şeyleri kaçırıyoruz."

"Uzun vadede çok kötü görünmüyordu, yani en azından bu olumlu bir şey."

Hamilton uzun tur temposunun da net olarak anlaşılamadığını, çünkü stintinin sonuna doğru temponun arttığını hissettiğini söyledi.

"Dürüst olmam gerekirse, kendimi pek iyi hissetmedim ama diğerleri için daha kötü hissettirmiş olmalı çünkü onlar o kadar hızlı değildi ya da potansiyel olarak daha fazla lastik aşınmasına sahiplerdi."

"Stintin son kısmında araç daha tutarlı hissettirdi ancak neden bilmiyorum. Bunun sebebi rüzgâr olabilir, denge olabilir ya da benim dengeye alışmam olabilir."

George Russell, Mercedes F1 W14

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bu pist gerçekten de tüm yol boyunca teraziyi tartmaya çalışmak ve bazı yerlerde taviz vermekle ilgili. Dengeyi ayarlamak gerçekten çok zor ve bir ileri bir geri gidiyorsunuz."

"Frenlemeden dönüşe, her virajın ortasından çıkışına kadar bunu yaşıyorsunuz, bu sebeple gerçekten zorlandığımı söyleyebilirim."

Takım arkadaşı Russell da Cuma günü yaşananlar için net bir açıklama olmadığını ve Cumartesi günkü sıralama öncesinde daha derin bir analize ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Russell, "Kesinlikle en iyi Cuma günümüz değildi."

"Yarın koşulların daha farklı olacağını düşünüyorum, ancak bunun nedenini bulmaya çalışmamız gerekiyor çünkü hızımız ilk antrenman seansında orta lastikte oldukça iyi görünüyordu."

"Yumuşak lastiği kullanırsak doğru olacağını düşündük ancak ikinci antrenman seansı gerçekten kötüydü. O yüzden bunu anlamaya çalışmamız gerekiyor." dedi.

Hamilton, Mercedes'in performansının, hem kendisinin hem de Russell'ın ayar değişikliği yapması  nedeniyle daha da gölgelendiğini söyledi.

Hamilton, "George'la konuşuyorduk ve ikimiz de farklı ayarlarla mücadele ediyorduk."

"O 'Senin ayarını kullanmayı düşünüyorum ama tur zamanın yavaş' dedi, ben de 'Ben de senin ayarını kullanmayı düşünüyordum' dedim. Bu gece bunun üzerinde çalışacağız."

"Mick [Schumacher] bu gece simülasyonda biraz çalışacak, umarım yarın için bir şeyler buluruz." dedi.

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