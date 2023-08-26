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Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sıralama turlarında ikinci bölümde elenmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

İngiliz pilot, sıralama turlarının ilk bölümünde trafikle boğuşurken, ikinci bölümde istediği turları çıkaramadı ve sonuç olarak ilk onun dışında kaldı.

Seansın ardından epey hayal kırıklığı yaşamış gibi görünen Hamilton, araç içerisinde rahat hissetmediğini gizlemedi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Bugün benim günüm değildi."

"İlk antrenman seansından bu yana araca olan güvenimi biraz kaybettim ve bu da sıralama turlarını benim için zorlaştırdı."

"Lastikleri doğru çalışma aralığına getirmek zordu; denge ve genel tutuşla savaştım..."

"George'un aracında daha iyi çalışıyormuş gibi görünen birkaç farklı ayar vardı. Fakat aracın  çalışma aralığının çok dar olduğunu biliyoruz ve bazen böyle şeyler olabiliyor."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Son turda arka arkaya iki tur attım ve ikincisinde lastikler aşırı ısındı, bu yüzden derecemi geliştiremedim."

"Yarın yeni bir mücadele olacak; umarım araç dolu depoyla daha iyi olur ve ilerleme kaydedebiliriz."

"Burası bunu yapmak için kolay bir pist değil ama hedefimiz bu olacak."

Tsunoda ile yaşadığı olayın kendisini etkileyip etkilemediği sorusuna Hamilton, "Hiç etkilemedi."

"Önceki turlarda önüme çıkan birkaç kişi oldu ama Tsunoda önümde olsa bile bana zaman kaybettirmedi."

"Bugün sadece yavaştım. İstediğimiz hızda değildik." cevabını verdi.

Şartların performans üzerindeki etkisi sorulduğunda Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum. İkinci seans itibariyle araç gerçekten iyi hissettirmedi."

"İlk seans harikaydı fakat o zamandan beri o hissi tekrar alamadım."

"Yani ne olduğundan emin değilim." dedi.

Podyumun mümkün olup olmadığı sorusuna ise Hamilton, "Bilmiyorum. Muhtemelen podyum için savaşmaktan çok uzağım."

"Yine de bugünkü olumsuzluğu yarın olumluya çevirmeye çalışacağım." cevabını verdi.

Ancak Hamilton, yarış için kendisinden emin olup olmadığı sorusuna "Hayır." yanıtını verdi.

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