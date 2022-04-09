Hamilton: "Araçta hâlâ ilerleme kaydetmedik"

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İngiliz sürücü, Q3'ün son saniyelerine kadar sürdü ve seansı Lando Norris'in arkasında beşinci sırada tamamladı.

Hamilton, Mercedes'in temposunun Suudi Arabistan GP'den daha iyi görünmesine rağmen, bu yükselişin takımın kaydettiği ilerlemenin sonucu olmadığını söyledi.

Hamilton, aracın daha iyi olup olmadığı sorusunda, "Hayır, hiçbir ilerleme kaydetmedik." dedi.

Bununla birlikte İngiliz sürücü, sezonun ilk yarışlarının sona ermesiyle birlikte Mercedes'in artık W13'ü daha rekabetçi yapmak için çözüm bulması gerektiğini söyledi.

"Henüz ne olacak bilmiyorum ama gerçekten umutluyum."

"Herkesin çok çalıştığını biliyorum ama üç yarış yaptık ve bu yarışlarda hiçbir ilerleme kaydetmedik."

"Umarım bu hafta sonundan olabildiğince fazla bilgi toplarız ve bir sonraki yarış için nasıl düzeltebileceğimizi bir şekilde çözeriz."

Gelişemedikleri için endişeli olup olmadığı sorulan Hamilton, "Bir şeyler yapmak uzun sürüyor."

"Şu anda özellikle heyecan verici olan bir şey yok. Keşke, bir sonraki yarışa daha iyi bir şeyin geldiğine dair iyimser olabilseydim ama şu anda böyle bir şey yok." cevabını verdi.

Mercedes, performansından ödün vermeden aracındaki dalgalanma sorununu çözmek için çok çalışıyor. Hamilton, takımın çözüm bulmak için hâlâ uzakta olduğunu söyledi.

Hamilton, "Bazı yerlerde korkunç hissettirmiyor: Sadece diğerleri kadar hızlı değil."

"Gerçekten mutsuz olduğum şey ise dalgalanma. Araçta tecrübe ettiğim en kötü karakteristik bu ve şu anda bundan kurtulamıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Hamilton'ın takım arkadaşı George Russell ise dalgalanma probleminin kendisini geride tutan ana sorun olduğunu söyledi.

Russell, "Benim için şu anda en büyük sorun hâlâ zıplama."

"Zıplamanın sınırlarında olmak için birçok şey deniyorum ve bana yüksek hızlı virajlarda çok fazla hız kaybettiriyor. Bütün tur zamanımı orada kaybediyorum."

"Dürüst olmak gerekirse zıplama varken atak yapacak güvene sahip değilim."

"Araçta çok benzersiz bir his var ve yukarı aşağı giderken yüksek hızlı virajlarda hızlı olamıyorsunuz. Doğru aralığı bulmak zor." dedi.