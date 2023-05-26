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Hamilton: "Araçta çok iyi hissettim"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma gününün ardından yeni güncellemeler sonrası araçta daha iyi hissettiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Mercedes, uzun zamandır üzerinde çalıştığı güncellemeleri Monako'ya getirirken, genel olarak inişli çıkışlı bir gün geçirdiler.

İlk seansta iyi görünen ancak ikinci seansta geride kalan Lewis Hamilton, günü şöyle yorumladı: "Genel olarak harika bir gün geçirdim, bugün sürüşten gerçekten keyif aldım."

"Fabrikadaki herkese çok ama çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bir araç tasarlamak ve geliştirmek kolay bir şey değil."

"Bugün burada olabilmemiz için herkes çok fazla zaman ve çaba harcadı. Onlar adına bugün sorunsuz şekilde sürüş yapmak güzeldi."

"Sanırım çok fazla veri topladık. Elbette burası test ve güncelleme denenecek bir yer değil ama araç genel olarak iyi hissettiriyordu."

"Açıkçası biraz üzüldüm çünkü seansın sonunda umduğum kadar yakın değildik ama kesinlikle ilerlemeyi hissettik."

"Aracımızdan daha fazlasını alıp alamayacağımızı görmek için çalışmaya devam etmeliyiz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Nerede geliştikleri sorusuna Hamilton, "Nerede olduğunu söylemeyeceğim ama bir noktada var. Ayrıca benim için nerede performans eksikliği yaşadığımız da çok açık."

"Bu yüzden bu konuyu bilgilendirme toplantısında konuşacağız. Kafa kafaya verip, elimizdeki imkanlar dahilinde durumu nasıl geliştirebileceğimizi tartışacağız."

"Fakat umarım bu güncellemeler bize ileriye dönük iyi bir temel sağlar." cevabını verdi.

Hamilton, cumartesi günü 0.5 saniye daha hızlı gidebileceklerini pek sanmıyor.

"Aslında ilk seansta 'vay canına, belki de oldukça iyi görünüyoruzdur' dedim ama nedense ilk seansta her zaman oldukça iyi görünüyoruz."

"İkinci seansta yarım saniyeye yakın farkımız var, sanırım bu belki 0.3 saniye olabilirdi. Fakat elimizde -ortaya koyabileceğimiz- yarım saniyelik bir süre olduğunu sanmıyorum."

"O yüzden göreceğiz. Üzerinde çalışacağız ve bu gece biraz daha fazlasını alıp alamayacağımızı göreceğiz."

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