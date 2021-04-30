Hamilton: ''Araçta çıkarılmayı bekleyen bolca zaman var''

Algarve pistine gelinirken, pistin yere basma gücü gerektiren yapısından ötürü çoğunluk Red Bull'u favori olarak görüyordu.

Bahreyn'in 2. sektörünü domine eden Red Bull'un, Algarve pistinde de ikinci sektörü domine edileceği düşünülmüştü ancak Mercedes hafta sonuna oldukça hızlı girdi.

İlk seansı Valtteri Bottas zirvede tamamlarken, ikinci seansı 7 kez Dünya şampiyonu Lewis Hamilton lider tamamladı.

Hafta sonu hakkında konuşan Hamilton, ‘’Bence hafta sonu yakın geçecek. Max’ın turunu bilmiyorum ama benim turum mükemmel değildi. Araçtan daha çok zaman çıkarabilirim ve yapmamız gereken ayarlar var. Fakat eminim ki aynısı onlar (Red Bull) için de geçerlidir. Geçen haftalarda olduğu gibi seanslar oldukça yakındı. Yani heyecanlı olacak.’’ dedi.

Algarve Pisti'ndeki koşullar pilotlar için zorlayıcıydı ve birçok araç oldukça dengesiz gözüktü.

Bunda arkadan esen kuvvetli rüzgar büyük bir rol oynadı. Bu rüzgar, pilotların daha erken frenlemesini gerektirdi ve viraj ortası araç dengelerini oldukça bozdu.

Pistteki koşullar hakkında konuşan Hamilton şunları söyledi: ‘’Bence herkes araç dengeleriyle biraz sorun yaşadı. Bu rüzgar ya da pistin zemini yüzünden olmuş olabilir ama bugün aracı pistte tutmak oldukça zordu.’’

‘’Genel olarak, geçen sene gibi hissettiriyor. Geçen sene de buraya fazlasıyla sert lastiklerle gelmiştik. Bu sene daha da sert lastiklerle geldik. Bence buraya C2,C3 ve C4 lastikleri ile gelmeliydik. Fakat lastikler herkese aynı ve bir şekilde bunun üstesinden geleceğiz.’’

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton, 2. seansta rüzgar ve asfalt sıcaklığının arttığını da belirtti ve bundan ötürü koşulların araçları yavaşlattığını söyledi.

Konu hakkında konuşan Hamilton, ‘’Pist fazla gelişmedi. Bence 2. seansta hava sıcaklaştığından daha yavaş turlar attık. Sabah seansındaki koşullar daha iyiydi. Sonrasında öğle seansında rüzgar arttı ve hava sıcaklaştı.’’

‘’Bu koşullardan dolayı bazı sürücüler tur zamanı bulmakta zorlandı. Ayrıca bazı sürücüler koşullardan ötürü araç ayarları ve lastiklerin nasıl tepki gösterdiği hakkında pek çalışamamış gibi duruyor. ‘’ ifadelerini kullandı.