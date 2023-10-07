Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"
Lewis Hamilton, lastik performanslarındaki düşüş sonrası araçlar arasında epey fark olmasından keyif almış.
Yarışa 12. sıradan başlayan Lewis Hamilton, orta hamur tercihi yaptı ve özellikle son bölümde çok iyi pozisyonlar kazandı.
Damalı bayrağı son turlardaki ataklarıyla beşinci sırada gören Hamilton, sonuçtan memnun olduğunu belirtti.
Hamilton şöyle konuştu: "İyi ve eğlenceli bir yarıştı."
"Orta lastikle başlamak kolay değildi çünkü yumuşak lastik kullananlar çok hızlıydı; sürekli pozisyon kazanıyor, pozisyon kaybediyorlardı."
"Gerçekten iyi bir başlangıç yaptım ama Perez'in arkasına takıldım. Sonra lastikler faktörü ortaya çıkmaya başladı. Ardından savaşlar vermeye başladım ve araçlar arasında bu kadar fark olması çok eğlenceliydi."
"Bu kadar büyük bir lastik farkı bekliyor muydum? Açıkçası ne kadar fark olacağını bilmiyordum fakat o 12. sıradan beşinci sıraya yükseldiğim için minnettarım."
Yumuşak lastikle başlamanın daha iyi olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Evet, yumuşak lastikle başlasaydım başlangıçta birkaç sıra kazanırdım ama yarışın ilerleyen kısımlarında herkes gibi ben de zorlanırdım."
"Bence stratejik anlamda iki aracı bölmek bizim için önemliydi, böylece George yumuşak lastikler hakkında bilgi alabilecek, ben de orta hamur için bilgi toplayabilecektim."
"Takım olarak böyle çalıştık." cevabını verdi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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