Prime'a abone ol
Önceki / Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor" Sonraki / FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek
Formula 1 / Katar GP Haberler

Hamilton: "Araçlar arasında bu kadar fark olması eğlenceliydi"

Lewis Hamilton, lastik performanslarındaki düşüş sonrası araçlar arasında epey fark olmasından keyif almış.

Ekleyen:
Sir Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yarışa 12. sıradan başlayan Lewis Hamilton, orta hamur tercihi yaptı ve özellikle son bölümde çok iyi pozisyonlar kazandı.

Damalı bayrağı son turlardaki ataklarıyla beşinci sırada gören Hamilton, sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

Hamilton şöyle konuştu: "İyi ve eğlenceli bir yarıştı."

"Orta lastikle başlamak kolay değildi çünkü yumuşak lastik kullananlar çok hızlıydı; sürekli pozisyon kazanıyor, pozisyon kaybediyorlardı."

"Gerçekten iyi bir başlangıç yaptım ama Perez'in arkasına takıldım. Sonra lastikler faktörü ortaya çıkmaya başladı. Ardından savaşlar vermeye başladım ve araçlar arasında bu kadar fark olması çok eğlenceliydi."

"Bu kadar büyük bir lastik farkı bekliyor muydum? Açıkçası ne kadar fark olacağını bilmiyordum fakat o 12. sıradan beşinci sıraya yükseldiğim için minnettarım."

Yumuşak lastikle başlamanın daha iyi olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Evet, yumuşak lastikle başlasaydım başlangıçta birkaç sıra kazanırdım ama yarışın ilerleyen kısımlarında herkes gibi ben de zorlanırdım."

"Bence stratejik anlamda iki aracı bölmek bizim için önemliydi, böylece George yumuşak lastikler hakkında bilgi alabilecek, ben de orta hamur için bilgi toplayabilecektim."

"Takım olarak böyle çalıştık." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, garajdan çıkıyor

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Marko: "Verstappen'i 10 yıldır tanıyorum ama beni her seferinde daha çok şaşırtıyor"

FIA, Katar'da zorunlu 3 pit stopa takımlarla toplantı yapıp karar verecek

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Formula 1
Katar GP

Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması" Perez: "Katar cezalarının nedeni görüş açısının zayıf olması"

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Formula 1
Katar GP

Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi" Verstappen: "F1'deki en zor beş yarışımdan birisiydi"

Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Formula 1
Katar GP

Katar'da günün pilotu Piastri oldu Katar'da günün pilotu Piastri oldu

Son Haberler

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

F1 Formula 1
Katar GP

Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi" Mercedes: "İki pilotumuzun temas yaşaması, olabilecek en kötü şeydi"

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

F1 Formula 1
Katar GP

Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı! Resmi: Hamilton kınama ve para cezası aldı!

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

F1 Formula 1
Katar GP

Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz" Russell: "Hamilton'la birbirimize büyük saygı duyuyoruz"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

F1 Formula 1
Katar GP

Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık" Leclerc: "Beklediğimizden çok daha zorlandık"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol