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Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"

Sıralama turlarını liderin neredeyse 1 saniye gerisinde, 8. sırada noktalayan Lewis Hamilton, Mercedes W14 aracıyla aralarında bir 'bağ hissetmediğini' ve ona güvenemediğini söylüyor.

Adam Cooper
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Hamilton: "Araçla aramda bir bağ hissetmiyorum"
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Hamilton, Suudi Arabistan Grand Prix'si sıralama turlarında sekizinci sırayı elde ederken, takım arkadaşı George Russell dördüncü sırada yer aldı. Ancak iki pilot da Charles Leclerc'in cezası nedeniyle gridde bir sıra yükselecek.

Autosport tarafından Russell'ın performansının cesaret verici olup olmadığı sorulduğunda Hamilton, "Elbette George harika bir iş çıkardı."

"Harika bir sonuç elde etti, aracı benden daha farklı bir noktaya getirmeyi başardı."

"Ben araçtan performans almakta zorlandım, bu çoğunlukla benden kaynaklanıyor. Araç, bendeki ayarlarda yüksek hızda biraz dengesiz." yanıtını verdi.

Hamilton, Russell ile ayar konusunda ayrıldıklarını ve Russell'ın Cuma günü yeni parçalar denediğini doğruladı.

"George ile ayarlarımız biraz farklı. Aslında farklı yaptığım tek bir şey var ve yarın için sorun olmamasını umuyorum."

Yedi kez Dünya Şampiyonu, yarış konusunda ne kadar umutlu olduğu sorulduğunda ise şaka yaptı: "Pek öyle olduğum söylenemez!"

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Hamilton ayrıca Bahreyn'deki kötü başlangıcın ardından Cidde'nin hayal kırıklığını arttırdığını reddetti.

"George harika bir iş çıkardı, ikinci çizgide olmasından memnunum."

"Aracın belirli bir performansa sahip olduğu açık. Sadece bu araçla aramda bir bağ hissetmiyorum. Ne yaparsam yapayım, neyi değiştirirsem değiştireyim, araca güvenemiyorum. Bu yüzden ne yapmam gerektiğini bilemiyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff cuma günü, Hamilton'ın iki zor sezonun ardından başka seçenekleri gözden geçirmek istemesini anlayabileceğini söylemişti.

Ancak Hamilton elindeki işe konsantre olduğu ve başka bir şey düşünmediği konusunda ısrar etti.

Hamilton, "Bunu düşünmüyorum."

"Yani, bu takımı seviyorum, benimle birlikte bu yolculukta olan herkese minnettarım. Başka bir yerde olmayı düşünmüyorum ve pes etmiyorum."

"Ama bunun bana çok şey kazandırdığını söyleyemem. Biliyorsunuz, bunu çok kez deneyimledim sayılır."

"Ama sabırlı olmaya ve bizi iyi bir yere getirmek için takımla birlikte çalışmaya çalışıyorum. Şu anda söyleyebileceğim tek şey bu, başka bir yere gitmeyeceğim." dedi.

Hamilton, araçtan performans almak için ne kadar çabalayabileceği sorulduğunda ise şunları söyledi: "Yapamam diye bir şey yok, şu anda kesinlikle bu şekilde düşünüyorum. Örneğin bugün araçla daha fazlasını elde edemedim ama denemeye devam ediyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Hamilton ayrıca eski fizyoterapisti Angela Cullen ile yollarını ayırdıklarını sosyal medya üzerinden duyurduktan sonra aralarının iyi olduğunu açıkladı.

Hamilton, "Ben ve Angela iyiyiz."

"O hayatının farklı bir aşamasına geçiyor. Hâlâ çok yakınız, her gün mesajlaşıyoruz. O bana çok destek oluyor, ben de ona çok destek oluyorum."

"Bu yolculukta benimle birlikte olduğu için minnettarım. O benim en yakın arkadaşlarımdan biri ve öyle olmaya da devam edecek." dedi.

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