Hamilton: "Aracın tutarsızlığı kafa karıştırıyor"

Hamilton, cumartesi günü gerçekleşen üçüncü antrenman seansında 4. sırayı elde etti ve araçtan oldukça memnundu.

Ancak sıralama turları umduğu gibi geçmedi ve Mercedes pilotu Q2'de elenerek takım arkadaşı George Russell'a geçilmiş oldu.

Seansın ardından Hamilton, aracın son antrenmandaki ve sıralama turlarındaki performansı arasında büyük bir fark olduğunu; bunun da kafa karışıklığı yarattığını dile getirdi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Üçüncü antrenmanda harika hissettim."

"Bu garipti çünkü öndekilere oldukça yakındık ve bunun sebebini anlayamadık."

"Ancak sıralama turlarında aracın performansı adeta tutarsızlık gösterdi, bu gerçekten insanın aklını karıştırıyor."

"Aracımız adeta bıçak sırtında. Öğleden sonra burada rüzgar artıyor ve o zaman araç çok daha dengesiz hale geliyor."

"Diğer takımlar sıralama turlarında hızlarını artırdılar. Nedenini bilmiyorum ama sıralama turlarında grid aynı hissi vermedi."

"Bu yüzden takımdaki herkes için harika bir gün değildi ama çalışmaya devam edeceğiz." dedi.