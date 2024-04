Hamilton: "Aracın performansı virajdan viraja değişiyor"

Mercedes halihazırda son yılların en kötü yılını geçiriyor ve geride kalan dört yarışta podyum dahi alamadılar.

Bu yıl tüm sıralama turlarında George Russell'a geçilen Hamilton, içerisinde bulundukları durumla ilgili şöyle dedi: "Her şey bakış açısıyla ilgili. Elbette sezona istediğimiz yerde başlayamadık fakat önümüzde uzun bir yıl var."

"Geçmişte, örneğin geçen yıl, mesela Aston ve McLaren gibi bazı takımlar için işlerin nasıl değişebileceğini gördünüz. Yani bu sporda her şey olabilir."

"Bence mümkün olduğunca çok şey öğrenmeli, verilere bakmalı, pozitif kalmalı ve sıkı çalışmaya devam etmeliyiz."

"Nasıl düştüğünüz değil, nasıl kalktığınız önemli."

"Bu yüzden zorlamaya ve savaşmaya devam edeceğiz. Umarım bir aşamada en önde savaşabiliriz."

Mercedes'in neden bu kural dizisinde sürekli sorun yaşadığı sorusuna Hamilton, "Henüz öğrenemedik."

"Henüz bitmiş değil fakat bence bu spor doğal olarak zor bir spor. Eğer doğru adımla başlar ve devam ederseniz... İlk tuğlayı doğru koyarak iyi bir temel oluşturursunuz ve bunun üzerine daha fazla tuğla eklersiniz."

Fans supporting Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Bence geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız şey buydu. Bu nesil araçlarla başladığımız zaman, iyi bir beş tuğla ile başladık. Sonra bunu yıkıp tekrar denemek zorunda kaldık. Yıkmak, tekrar denemek ve performans çıkarmak..."

"Tüm değişiklikleri yaptık. Her şeyi denedik. Bazen yolumuzu kaybettik. Bazen bulduk ve sonra tekrar kaybettik."

"Bence bu çok karmaşık bir durum." cevabını verdi.

W15 hakkında daha iyimser olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bu araç hakkında kesinlikle daha iyimser hissediyorum."

"Açıkçası ilk birkaç yarışta aracın harika hissettirdiği küçük anlar oldu. Bazen bir an için hızlandık ve sonra kaybolduk."

"Yani kesinlikle performans var. Sadece bu aracı daha tutarlı ve daha sürülebilir hale getirmek için çalışmamız gerekiyor."

"Uzun zamandır takımdayım, bu yüzden takımla ilgili hemen hemen her şeyi biliyorum. Bu yüzden bu süre zarfında yeni bir şey öğrendiğimi söyleyemem."

"Takım inanılmaz derecede dirençli. Burada 20 yılı aşkın süredir bulunan ve hem kötü hem de iyi zamanları atlatmış insanlar var"

"Başarı döneminde takıma katılan ve sadece iyi zamanları bilen insanlar da var.

"Şimdi zor zamanları yaşıyorlar. Bu takımı özel kılan şey, inanılmaz temel değerlere sahip olmamız. Ekip sadece pistte değil pist dışında da konuşmaya devam ediyor."

"Kazanmamız gereken yarışları kazanamıyoruz. Fakat bu her zaman varış noktasıyla ilgili değil. İçinde bulunduğumuz yolculukla ilgili. Bu işte birlikteyiz." dedi.

Neden aracın performansının seanstan seansa değiştiği sorusuna Hamilton, "İnanılmaz derecede tutarsız oluyor. Fakat rüzgar genellikle büyük fark yaratıyor. Örneğin Avustralya'daki bir seansta daha fazla rüzgar oluyor, araç daha dengeli, daha tutarlı, daha öngörülebilir hale geliyor."

"Sonra rüzgâr artıyor ve araç virajlarda tutarsızlaşıyor. Her viraj farklı. Her zaman doğru yapmanın bir yolu yok. Her virajda durum değişiyor, farklı şekilde kayıyor." cevabını verdi.