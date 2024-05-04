Hamilton: "Aracın hızı bu kadar"

Mercedes, cuma günkü sprint sıralama turlarında iki araçla birden ikinci bölümde elenirken, ikili yarışa 11. ve 12. sıralardan başlayacak.

Günün ardından konuşan Lewis Hamilton şöyle dedi: "Antrenmanlar iyi geçti ve dengeden memnundum. Ne yazık ki sıralama turlarında denge değişti ve araç geriledi."

"Aslında sıralama turlarının ilk bölümünde araç iyi bir izlenim bıraktı. İkinci bölümde de korkunç şekilde çalıştığını söyleyemem fakat en iyi zamanın 0.7 saniye gerisinde kaldık."

"Yani aracımız bu hızda gidebiliyor."

Kolay bir yarış beklemediğini söyleyen Hamilton, "Sprint yarışı zor geçecek."

"Yarışa 12. sıradan başlıyorum ve kısa bir bölümde çok fazla yükseleceğimizi sanmıyorum çünkü bu pistte geçiş yapmak ve rakiplerinizi kovalamak o kadar da kolay değil."

"Fakat yapabiliyorsak ilk sekize girmeye çalışacağız."

"Bu hafta sonu deney yapmamaya ve aracın normal şekilde çalışmasını sağlamaya çalıştık."

"Araçtan her şeyi aldığımızı hissediyorum. Artık araç hızının bu seviyede olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."

Puan almayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Takip etmek ya da geçiş yapmak kolay olmadığı için çok fazla şey beklemiyorum."

"Yine de aracı puan barajına taşımak için elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.