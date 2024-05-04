Hamilton: "Aracın hızı bu kadar"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, tek turda daha fazlasını yapabileceklerini pek düşünmüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Mercedes, cuma günkü sprint sıralama turlarında iki araçla birden ikinci bölümde elenirken, ikili yarışa 11. ve 12. sıralardan başlayacak.
Günün ardından konuşan Lewis Hamilton şöyle dedi: "Antrenmanlar iyi geçti ve dengeden memnundum. Ne yazık ki sıralama turlarında denge değişti ve araç geriledi."
"Aslında sıralama turlarının ilk bölümünde araç iyi bir izlenim bıraktı. İkinci bölümde de korkunç şekilde çalıştığını söyleyemem fakat en iyi zamanın 0.7 saniye gerisinde kaldık."
"Yani aracımız bu hızda gidebiliyor."
Kolay bir yarış beklemediğini söyleyen Hamilton, "Sprint yarışı zor geçecek."
"Yarışa 12. sıradan başlıyorum ve kısa bir bölümde çok fazla yükseleceğimizi sanmıyorum çünkü bu pistte geçiş yapmak ve rakiplerinizi kovalamak o kadar da kolay değil."
"Fakat yapabiliyorsak ilk sekize girmeye çalışacağız."
"Bu hafta sonu deney yapmamaya ve aracın normal şekilde çalışmasını sağlamaya çalıştık."
"Araçtan her şeyi aldığımızı hissediyorum. Artık araç hızının bu seviyede olduğunu kabul etmemiz gerekiyor."
Puan almayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Takip etmek ya da geçiş yapmak kolay olmadığı için çok fazla şey beklemiyorum."
"Yine de aracı puan barajına taşımak için elimizden geleni yapacağız." cevabını verdi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar