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Hamilton: "Aracın gelişmesi için her seçeneği araştırıyorum"

Lewis Hamilton, son iki yarıştır aracın durumundan pek memnun olmadığını dile getirdi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton, takım arkadaşı George Russell'ın aksine Cumartesi günü araçtan memnun değildi. Mercedes pilotu, Pazar günkü yarışta sekizinci sıradan start alacak.

Sıralamada neden geride kaldığı sorulduğunda Hamilton, şunları söyledi: "Sanırım ikinci ya da son sektörde çok zorlandım, araçla mücadele ediyordum."

"Aracı geliştirmek için her seçeneği araştırmaya devam ediyorum. Aslında Budapeşte'ye kadar oldukça iyi görünüyordu, ama son iki yarıştır lastikler performansta büyük bir faktör haline geldi."

"Aracımızı genel olarak optimize etmek çok zor, yani bu araçla ilgili kolay bir şey yok."

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