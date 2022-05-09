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Formula 1 / Miami GP Haberler

Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışın ilk turunda Fernando Alonso ile yaşadığı temasın ardından aracın davranışlarının belli virajlarda epey değiştiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton: "Aracın davranışları ilk turdan sonra değişti"
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İngiliz pilot, yarışın ilk turunda Fernando Alonso'nun teması sonrası neredeyse spin atacaktı fakat aracını toparladı ve yola devam etti.

İngiliz pilot, Alonso'nun gerisine düştü ve daha sonra hem onu hem de Pierre Gasly'i geçerek altıncılığa çıktı. Yarışı da bu noktada bitirdi.

Hamilton, yarışın ardından şöyle dedi: "İlk turdaki temasın ardından aracın davranışları kesinlikle biraz değişti. Takım yapacağı incelemelerle bunun olası bir hasardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlayacak."

"Aracım bazı virajlarda olması gerekenden daha kötüydü. Yine de genel olarak her şey yolunda gitti."

"Elimden gelen her şeyi yaptım ama maalesef çok fazla puan kazanamadık. Farklı bir taktik izleseydik daha fazla puan alabilir miydik ya da daha yüksek sıralarda yer alır mıydım emin değilim."

"Özellikle güvenlik aracı beni çok etkiledi. O açıdan epey şanssızdım. Fakat en azından puan almayı başardık."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

"Ayrıca bugün yine dayanıklılıkla ilgili herhangi bir sorun yaşamadık. Bu iyi haber."

"Performans tarafına gelirsek, sezonun bir noktasında ileriye doğru iyi bir adım atabilirsek mutlu olacağım. Bunu şimdiye kadar yapmayı başaramadık."

Hamilton, şimdiye kadar şansın kendisinden yana olmadığını söylüyor.

"Bugün takım olarak iyi puanlar aldığımızı düşünüyorum. Bunları alacağız ve yolumuza devam edeceğiz."

"Yine de bugün şans bizden yana değildi çünkü güvenlik aracı bizim lehimize değildi. Şansın bir noktada benden yana olmasını bekliyorum ama o ana kadar elimden geldiğince sıkı şekilde çalışmaya devam edeceğim."

İngiliz pilot son olarak  Russell ile arasındaki mücadeleye değindi ve bundan keyif aldığını belirtti.

"Bugün baktığımızda George sert lastikle harika bir ilk bölüm çıkardı. Sert lastik muhtemelen bugün için daha iyi bir lastikti ancak George da gerilerden iyi şekilde yükseldi."

"Bu sayede bugün beşinci - altıncı olarak takıma iyi puanlar getirdik."

"Onunla savaşırken kolay hedeftim ve bir şey yapamadım ama George da harikaydı. Çok adil savaştı. Benim de yeni nesil lastiklerle yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Bulunduğumuz pozisyonlarda da olsa hâlâ yarışıyoruz, sadece bakış açınız değişiyor."

"Son olarak, bu pistin harika olduğunu düşünüyorum. Sadece o şikan harika değil, bence pistteki tek zayıf nokta orası."

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