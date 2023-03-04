Hamilton: "Aracın bundan da kötü olacağını düşünmüştüm"

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Yeni sezona galibiyet ve şampiyonluk mücadelesi vererek başlamayı hedefleyen Hamilton'ın istediği başlangıcı yapabildiğini söyleyemeyiz. Günü yedinci sırada ve takım arkadaşı George Russell'ın gerisinde kapatan Hamilton, her şeye rağmen Pazar günü için olumlu düşünüyor.

Sıralama turlarının ardından konuşan Hamilton, "Olumlu bir seanstı, nitekim aracın bundan daha kötü olacağını düşünmüştüm."

"Dün gece boyunca harika işler yaptık ve araç bu sabah erken saatlerde çok daha iyi hissettirdi, sıralama turları da iyi geçti."

"Son bölüme kalmakta dahi zorlanacağımızı düşünmüştüm ama öyle olmadı, buradayız, mücadelenin içindeyiz."

"Yarış temposunda geçen yılki kadar hızlı olup olmadığımızı bilmiyoruz, bu nedenle her şey yarın belli olacak. Umuyorum ki içinde bulunduğumuz grupla mücadele edebiliriz, asıl önemli olan uzun sürüşlerin nasıl ilerleyeceği."

"Arka taraf düne göre çok daha iyi, ama genel olarak yere basma gücü eksik, dolayısıyla tek turda Red Bull'lar ve Ferrari'ler kadar erken güç alamıyor ve lastiklerin tükenmesini engelleyemiyoruz."

"Ancak geçen yıla kadar arka tarafımız daha iyiydi, dolayısıyla bunun üstünde çalışabiliriz."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes için bir diğer sıkıntı, birçok parçayı bizzat Brackley'den temin eden Aston Martin'in Fernando Alonso ile hem Hamilton'ı, hem de Russell'ı geçerek beşinci olmasıydı.

Bu durumun Mercedes için çok da iyi olmadığını söyleyen Hamilton, yine de eski takım arkadaşı Alonso için mutlu.

Hamilton, "[Aston Martin] aracımızın arka tarafının neredeyse tamamına, yani aracımızın yarısına sahip, dolayısıyla durum bizim için kesinlikle harika değil.

"Yine de Aston için gerçekten mutluyum, bence kaydettikleri ilerlemeyi, attıkları adımları görmek inanılmaz."

"Fernando için gerçekten mutluyum çünkü o benden çok daha uzun süredir burada. Onun tekrar aramızda olması çok güzel. Umarım iyi yarışlar çıkarırız."

Son olarak gökkuşağı temalı kaskı hakkında konuşan Hamilton, "Kask geçen yılla aynı. İnsanları temsil etmeye ve elimizdeki platformu kullanmaya devam edeceğim. Her zaman kameranın üzerinde, umarım insanlar görür." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W14 Fotoğraf: Mercedes AMG