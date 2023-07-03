Hamilton: "Aracın bu kadar gerilemesini beklemiyordum"
Avusturya'dan hayal kırıklığıyla ayrılan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, aracın son iki yarışa göre gerilediğini ve buna şaşırdığını belirtmekte.
Kanada'da iyi bir hafta sonu geçiren ve bu sezon ilk kez arka arkaya iki yarışta podyum gören Mercedes'in senelerdir zorlandığı Avusturya'da bir adım geri gittiğini söyleyebiliriz.
Ana yarışta hem Lewis Hamilton, hem de George Russell yol tutuşu bulmakta ve aracı yolda tutmakta zorlanırken, Hamilton pist limitleri ihlalleri nedeniyle çeşitli cezalar alarak damalı bayrağı yedinci sırada gördüğü yarışı sekizinci tamamladı.
İki yarışlık podyum serisi sonlanan Hamilton ise aracın geçen sezonki Avusturya GP'si ile aynı hissettirdiğini söylese dahi bu kadar yavaş olmalarına şaşırdığını itiraf ediyor.
Hamilton, "Bu kadar kötü olacağımızı asla düşünmemiştim, neden böyle olduğumuza dair herhangi bir cevabım yok.
"Ancak aracın hissiyatı geçen yılkiyle hemen hemen aynıydı, yani bu açıdan çok da büyük bir sürpriz değil."
"[Araç] son iki yarışa kıyasla kesinlikle farklıydı. Son iki yarışta çok ama çok daha iyiydik." dedi.
Pist limitleri hakkında da konuşan Hamilton, "Bu pistte aracın arkasını kontrol edemeyeceğimizi biliyorduk, bu yüzden dengeyi korumak için ön kanat kullanımını arttırdık. Amacımız lastik koruyabilmek ve uzun bir bölüm atabilmekti."
"Ancak ön tarafı bu kadar güçlendirince son iki virajda lastikleri kilitlemekten kurtulamadım. Onuncu viraja giderken her seferinde kayıyordum, hiçbir şey yapamıyordum."
"Pit stoplarda ufak ayar değişiklikleri yaptık ve araç hiç olmazsa virajları dönebilmeye, pistte kalmaya başladı."
"Ancak bu pist için yeni bir çözüm bulmaları gerekiyor. Yıllar önce, pist sınırı diye bir şey olmadığında sürüş yapmak çok daha keyifliydi."
"Sürüş sırasında neredeyse öndeki araç hakkında yorum yapmak zorunda kalmak garip, çünkü takım sizden bunu yapmanızı istiyor. Ama motor sporları demek bu değil, anlıyor musunuz?"
"[Lando Norris] sürekli pist dışına çıkıyordu, çılgıncaydı. Beni geçtikten sonra en az 10 ihlal yaptı. [Sergio] Perez de aynı şekilde."
"Ancak sanırım onların ihlalde bulunmasına izin var ve bizim yok!" dedi.
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