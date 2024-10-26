Hamilton: "Antonelli sağlam bir performans gösteriyor"

İkinci antrenman seansı sonrası değerlendirmelerde bulunan Lewis Hamilton, araç ayarları üzerinde hiçbir değişiklik yapamadıkları belirtti.



Pirelli'nin 2025 lastiklerinin test süreci kapsamında, ikinci antrenmanda piste çıkan pilotlar, yarış ayarları konusunda pek bir gelişim gösteremedi.



Bu nedenle Hamilton, 3. antrenmanda aracın arka kısmını daha dengeli hale getirmek için bazı çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Hamilton, "İkinci antrenman bir lastik testiydi, bu yüzden araç üzerinde herhangi bir değişiklik yapamadık; araç baştan sona aynı kaldı. Ne yapmam gerektiğini biliyorum, ama bunu yapıp yapamayacağımızı ise göreceğiz."

"Araç fena hissettirmedi. Sadece arka kısmı iyileştirmemiz gerekiyor."



"Her zaman daha fazla arka dengeye ihtiyaç duyarsınız," şeklinde konuştu.

Kimi Antonelli'nin ilk antrenmandaki performansına da değinen Hamilton, "Kimi'nin gerçekten sağlam bir iş çıkardığını görmek harikaydı. Seans öncesinde onunla çalışmak ve destek olmak keyifliydi."



"Uyguladığı program öğleden sonrayı iyi geçirebilmemiz için bize sağlam bir zemin hazırladı. İlk antrenmanı kaçırmanın ardından hızlanmak her zaman kolay değildir ama ben bu sayede araçtan iyi bir his aldım."