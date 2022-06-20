Hamilton: "Aracımızın yarış performansı tüm takıma umut verdi"

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Lewis Hamilton, Bahreyn'deki ilk yarışın ardından arka arkaya yedi yarışta podyumun dışında kalmıştı ve bundan ötürü bazı kesimler tarafından eleştiriliyordu.

Ancak Montreal'deki sıralama turlarında dördüncü olan ve güçlü bir yarış temposu ortaya koyan İngiliz pilot, üçüncü sırada finiş görerek bu yılki ikinci podyumunu elde etti.

Yarışın ardından konuşan İngiliz pilot şöyle dedi: "Bugün mücadelenin içerisinde olmak gerçekten harika hissettiriyor."

"Kısa bir süreliğine de olsa bu çocuklara (Verstappen ve Sainz) ayak uydurabiliyordum fakat sonrasında arayı açıp uzaklaşmaya başladılar. Yine de mevcut durum hem bana hem de takıma epey umut verdi."

"Bu, araçtan daha fazlasını alabileceğimiz anlamına geliyor. Eğer ayarlarda doğru noktaya gelebilirsek potansiyel var. Bence bu yılki en zor şey ayarlardan en iyisini çıkarmak çünkü bu yılki aracın çalışma aralığı, deneyimlediğimiz diğer araçlara kıyasla çok daha küçük."

Hamilton, cuma günkü seansların ardından adeta kaybolmuş gibiydi ve aracın sürülemez olduğunu söylüyordu.

Carlos Sainz, Ferrari, 2nd position, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, in Parc Ferme Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Cuma ile sıralama turları arasında neyi değiştirdiği sorusuna, "Öncelikle kaybolmadım. Sadece iki farklı yol denedik ve benim izlediğim yol korkunçtu. Elimizdeki tüm verileri karşılaştırdık ve ayarlarda ciddi değişiklikler yaptık."

"Araç bugün çok ama çok daha iyiydi. Beklediğimizden daha ılımlıydı ve iyi şekilde çalıştı. Tam yarış mesafesinde araçla ve verilerle olan ilişkisi hakkında çok şey öğrenirsiniz. Bu açıdan yarıştan alabileceğimiz pek çok şey var."

"Harika olan şey iyi bir dayanıklılığa sahip olmamız, ki bu bence tüm takımın yaptığı çalışmanın başarısını gösteriyor. Bu yüzden başımızı eğip çalışmaya devam etmeliyiz."

"Sadece araç üzerinde yaptığımız çalışmaların ardından bugün çok daha iyi bir araca sahip olduğumuzu ve dengenin arttığını söyleyebilirim. Bugün denge çok daha iyiydi. Fakat dalgalanma devam ediyor, bu hiç gitmedi."

"Seçtiğimiz süspansiyon ile durum Bakü'den çok daha iyiydi. Eğer son yarışta 10G kuvvet varsa, bu yarışta en fazla 2G ya da 3G kuvvet vardı. Ancak bu, asla kaybolmuyor." cevabını verdi.

Hamilton son olarak Silverstone hakkında şöyle dedi: "Orta ve yüksek hızlı virajlarda düşük hızlı virajlara göre daha iyiyiz. Fakat aynı zamanda aracımız zıplıyor. Bu yüzden Copse ve tüm bu noktalarda durum nasıl olacak bilmiyorum."

"Max neyden bahsettiğimi bilmiyor ama Carlos anlıyor olmalı. Yani ilginç olacak. Fakat İngiltere'ye döndüğüm için heyecanlıyım. Hava şu anda gayet iyi, umarım gelecek hafta da öyle olur"