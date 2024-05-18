Hamilton: "Aracımız bıçak sırtında"

Mercedes, cuma günü araçtan oldukça memnundu. Pilotlar, gerçekleşen ikinci antrenman seansında 4. ve 5. sıraları elde etmişlerdi.

Sıralama turlarında Q3'e kalmayı başarsalar da Hamilton, düne göre aracın çok daha farklı bir yerde olduğunu ve zorlandığını dile getirdi.

Mercedes pilotu, "Dünden daha zor bir gün oldu ama yine de keyif aldım. Sıralama turlarını seviyorum. Cumartesi her zaman eğlenceli bir gün ama benim için zor geçiyor."

"Açıkçası eğer araç dengesi bu şekildeyse yarışta ne yapacağımızı bilmiyorum."

"Aracımız bıçak sırtında. Geçmişte yaptığımız büyük değişiklikleri yapmamaya çalışarak seanstan seansa en küçük değişiklikleri yapıyoruz."

"Dün, yaptığımız geliştirmeler gerçekten iyi hissettirdi. Ama bugüne geldiğimizde genel olarak arka tarafta bir eksiklik olduğunu hissettik."

"Bu noktada yapabileceğiniz tek şey pistteyken bununla mücadele etmeye çalışmak."

"Çünkü sıcaklıklar tur boyunca daha da artıyor, bu nedenle araç daha fazla kayıyor ve son viraja geldiğinizde araç çok daha farklı hissettiriyor." dedi.