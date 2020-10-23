Hamilton: "Aracım 2. antrenmanda oldukça kötüydü"

Portimao'da ilk gün sürüşlerinde Mercedes'in Finlandiyalı pilotu Valtteri Bottas öne çıkarken, takım arkadaşı Hamilton ona ayak uydurmakta zorlandı.

Öğleden önceki antrenmanda 0.3 sn geride 2. olmayı başaran Hamilton, öğleden sonraki seansta ancak 7. olabildi.

Hamilton, Algarve pistinin rakım farklılıkları ve yol tutuşu eksikliği nedeniyle zor bir yer olduğunu söyledi.

Hamilton, "Pistin birçok yerinde nereye gittiğinizi göremiyorsunuz. 8. virajın çıkışında, bir süre gökyüzüne bakıyorsunuz ve tepenin ardında ne olduğuna dair fikriniz olmuyor. Ayrıca 11. viraja girerken dönüyorsunuz ve bir anda nerede olduğunuzu görene kadar nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz."

"Çok zorlu bir pist ve yüzey çok pürüzsüz. Çok fazla insan hatalar yaptı, kaydı ya da spin attı. Kolay bir gün değildi."

"Bugün araçların kurtarılması da çok yavaştı. Bu yüzden garajda çok uzun süre oturduk ve ikinci seansta pek iyi sürüş yapamadık. Bugün zor geçti."

"İlk seans benim için araç harika olmasa bile muhtemelen daha iyiydi."

"İkinci seansa girerken bazı değişiklikler yaptık ancak 2. seansta araç berbat hissettirdi."

"Bu yüzden geriye doğru birkaç adım atmalı ve ayarlarda nerede yanlış yaptığımızı bulmalı, yarın için iyileşip iyileşemeyeceğimize bakmalıyız." dedi.

Hafta sonunun kalan kısmında Bottas'ın verilerine bakarak iyileşmeye çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda Hamilton, "Genelde ayrı çalışırız ancak bu akşam takım rüzgar, pist yüzeyi, yol tutuş ve kanat seviyesi gibi şeyleri inceleyecek."

"Detaylı bir analiz yapacaklar ve tabii ki iki araca birden bakacaklar. Sabah, ikimizden hangisinin daha iyi olduğu söylenecek. Genelde en sonunda benzer yoldan ilerliyoruz." dedi.