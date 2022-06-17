Hamilton: "Araç tam bir felaketti"

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İngiliz pilot her iki antrenman seansında da epey zorlanırken, ikinci seansın sonuna doğru aracın iyi çalışmadığını ve mevcut haliyle sürülemez olduğunu söyledi.

İkinci seansı ilk onun dışında tamamlayan Hamilton, gününü şöyle yorumladı: "Bizim için hemen hemen her cuma günü olduğu gibi yine pek çok şey denedik."

"Benim tarafımda denediğimiz deneysel taban işe yaramadı. Genellikle bu araçta denediğimiz hiçbir şey işe yaramıyor."

"Bu yüzden de farklı ayarlar yapıyoruz. George'la işe yarar bir yol olup olmadığını anlamak için ikinci seansta çok farklı ayarlar denedik. Onunki nasıl gitti bilmiyorum fakat benimki tam bir felaketti."

"Sanki araç giderek daha kötüye gidiyor gibiydi... Daha fazlasını yaptıkça, daha da kötü bir hal alıyordu."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Fakat çalışmaya devam edeceğiz. Bu yılın aracıyla mevcut durum bu. Bu yüzden sadece bunun üzerinde çalışmaya devam etmeli ve gelecek yıl için daha iyi bir araç üretmek için çok çalışmalıyız."

Hamilton, kerblerin çok sert hissettirdiğini ve Montreal'in alışık olduğundan farklı gibi göründüğünü söyledi.

"Kerbe değer değmez uçuyorsunuz. Gerçekten çok sertler ve burada kerbleri kullanmanız gerekiyor. Kısacası durum zor."

"Bildiğim, alışık olduğum ya da kariyerimden tanıdığım Montreal değil. Burada kullandığım tüm araçlarla hissettiğim en kötü şey buydu. Bu yüzden umarım gece bazı değişiklikler yaparız."

Hamilton, Bakü'de yaşadığı zorlukların ardından Kanada'daki ilk günün sorunsuz geçtiğini ve sırtı için buz banyosu yaptığını söyledi.

Hamilton, ayrıca denediği ayarlarla ilgili, "Bir sürü şey denedik ve hiçbiri çalışmıyordu. Bu yüzden de başka bir şey yapmalıyız. Şu anda epey uzaktayız. Fakat bu araçla bunun olmasını bekliyorduk." dedi.