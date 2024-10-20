Hamilton: "Araç sıralama turlarında tam bir kabustu!"

Lewis Hamilton, Austin'de gerçekleşen sıralama turlarını eski takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın arkasında 18. sırada tamamladı.

Yedi kez dünya şampiyonu, sprint yarışı sırasında yaşadığı bir sorunun seanslar arasında araçta değişiklik yapılmasına neden olduğunu açıkladı.

Sky Sports'a yaptığı açıklamada Hamilton, "Sprint yarışında, formasyon turunda ön süspansiyonda bir tür arıza yaşadık ve bu sprint yarışı boyunca devam etti."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Bu, aracın dengesini gerçekten çok kötü hale getirdi."

"Bu yüzden araçta birkaç şeyi değiştirdik. Dün ne yapmamız gerekiyorsa onu yaptık ama araç sıralama turlarında tam bir kabustu."

"Muhtemelen pit şeridinden başlamalıyım, aksi takdirde bulunduğum yerden ileriye gidemeyeceğim." şeklinde konuştu.