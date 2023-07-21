Hamilton: "Araç olabilecek en kötü halinde"

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, cuma günkü ilk antrenmanda zaman turu kaydetmezken, ikinci seansta gerilerde kaldı.

Hamilton ilk onun dışında kaldığı seansın ardından hem en hızlı tur denemesi yapmadığını hem de araçtan memnun olmadığını söyledi.

İngiliz pilot şöyle konuştu: "Kendimi direksiyonda pek iyi hissetmiyordum."

"Bugün araç bence olabilecek en kötü haldeydi fakat bu gece ve yarın ayarlar üzerinde çalışarak durumu toparlamaya çalışacağız."

"Genellikle geçen yıl olduğu gibi başlangıçta berbat hissediyorsunuz ve bazı ayar değişiklikleriyle durumu tersine çevirebiliyorsunuz."

"Bu yüzden bu gece bunun üzerinde çalışacağız. Umarım yarın daha iyi olur."

Hamilton, ellerinde neredeyse hiç lastik olmamasından ötürü tüm seansı tek bir hamurla geçirmek zorunda kaldığını belirtti.

"Sadece tek lastiğim vardı. Bu hafta sonu için yaptıkları bu format değişikliği gerçekten hoş değil, sadece daha az sürüş yapmamız gerektiği anlamına geliyor, bu yüzden harika değil."

"Bence hafta sonunun ardından çöpe atılan çok fazla yağmur lastiği var. Belki de taraftarların pist üstü aksiyon süresini çalmak yerine yerine böyle şeylere bakmalılar."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images