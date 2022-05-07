Hamilton: "Araç içerisinde farklı hissetmiyorum"

Haberi dinle

Mercedes, Miami'deki daha sıcak şartlarda iyi bir cuma günü geçidi ve George Russell birinci olurken, Lewis Hamilton dördüncü oldu.

Günün ardından konuşan Hamilton, kaydettikleri gelişimi değerlendirmekte zorlandığını söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Araç bana benzer geliyor. Mühendislerimiz kesinlikle geliştiğimizi düşünüyorlar ve burada gerçekten daha hızlıyız gibi görünüyor. Fakat bana öyle gelmiyor, bu açıdan nerede geliştiğimizi bilmiyorum."

"Aracımız düzlüklerde hâlâ dalgalanmaya devam ediyor, bu sorundan tamamen kurtulamadık ancak yavaş yavaş ilerleme kaydediyoruz."

"Ayrıca bunun sadece cuma günü olduğunu ve herkesin farklı bir şey denediğini de biliyoruz. Kimse gerçek temposunu göstermiyor. Bu yüzden buna odaklamanın anlamı yok."

"Dediğim gibi araç içerisinde benzer hissettim ama görünüşe bakılırsa hızlı görünüyoruz ve bazı noktalarda gelişim kaydettik. Dalgalanma devam ediyor, bunu geliştiremedik fakat tempoyu adım adım iyileştiriyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Yarış bizim için çok zor olacak, özellikle lastikler aşırı ısındığında durum zor olabilir. Ayrıca hava sıcaklığı çok yüksek ve bu durum sürücüler için zor. Bugün zaten birkaç kilo verdim, önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu durum devam edecek, yarın iki kilo gibi bir şey daha vereceğim, pazar günü de yine benzer şey olacak."

"Bu açıdan bana biraz Malezya'da sürüş yapmayı hatırlatıyor. Sıcaklık açısından Kuala Lumpur hâlâ bir numara. Singapur ve şimdi burası da öyle."

"Sonuç olarak bugünden çıkarabileceğimiz pozitif şeyler var. George harika görünüyordu. Takım hafta sonu için araçlarımızda çok farklı şeyler deniyor. Bu yüzden yakınlaşacağımızı düşünüyorum ve umarım yarın bir adım daha atabiliriz."

Hamilton son olarak, heyecana kapılmak için çok mu erken olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bu, sadece antrenman seansı. Dediğim gibi herkes farklı bir şey yapıyor. Kimsenin gerçek temposunu gösterdiğini sanmıyorum. Her halükarda lastiklerin aşırı ısınması ve yüksek sıcaklık nedeniyle zor bir yarış olacak."