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Hamilton: "Araç, geçen sezonki gibi hissettirdi"

Lewis Hamilton, W14'ün yarışta tıpkı W13 aracı gibi hissettirdiğini açıkladı.

Zeynep Taş
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Hamilton: "Araç, geçen sezonki gibi hissettirdi"
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Mercedes, 2023 sezon öncesi testlerde 2022 boyunca mücadele ettikleri dalgalanma sorununu çözmüş gibi görünüyordu. 

Bu da akıllara, takımın bu sezon tekrar rekabetçi olup olamayacağı sorusunu getirdi.

Bahreyn GP'de 7. sıradan start alan Hamilton, yarışı 5. sırada bitirdi ancak podyum mücadelesine yakın değildi. Takım arkadaşı George Russell ise 6. sırada başladığı yarışı 7. sırada bitirdi.

Hamilton, sezonun ilk yarışının ardından şunları söyledi: "Podyumdan kilometrelerce uzaktaydık."

"Araç genel olarak geçen yılla aynı hissettirdi, sabah stratejiyi yaptığımızda takımdakilere aracın düşündükleri kadar ileri gitmeyeceğini söyledim ve gitmedi."

"Yapmamız gereken çok iş var ve araca yere basma kuvveti eklememiz gerekiyor. Arkaya ve öne daha fazla yük bindirir bindirmez hızlanacağız." 

Geçen yıla göre ilerleme kaydedemedikleri için endişeli olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Endişelenmek doğru kelime olmaz."

"Söyleyebileceğim bir şey yok, çok fazla şey söylemek istemiyorum, sadece çalışmaya devam etmeliyiz."

"Olmamız gereken yerde olmadığımızı ve bunun doğru araç olmadığını biliyoruz, gerçekten zor bir araca sahibiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Lewis Hamilton, Mercedes W14

Fotoğraf: Erik Junius

"Ama sadece pozitif kalmam, başımı dik tutmam ve takımdakileri zorlamaya devam etmem gerekiyor diye düşünüyorum. Elimden geldiğince onlar için 'pozitif bir ışık' olmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, 2007 McLaren takım arkadaşı Fernando Alonso'yu elde ettiği podyumdan dolayı tebrik etti.

Hamilton, "Fernando'yu tebrik ediyorum, bugün harika bir iş çıkardı ve bunu görmek gerçekten inanılmazdı. Tüm Aston Martin ekibini de tebrik ediyorum, çok iyi bir iş çıkardılar."

"Onunla mücadele etmek keyifliydi."

"Gördüğünüz gibi o performans açısından farklı bir ligdeydi çünkü çok fazla uzaklaştı. Ama mücadelemizden keyif aldım ve beni yakalama şeklinden dolayı geçeceğini biliyordum." dedi.

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