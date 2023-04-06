Hamilton: "Araç düzelirse şampiyonluk için mücadele edeceğim"

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Mercedes bu yılki sezona 2022 sorunları çözdüklerinden ve şampiyonluk için savaşmasalar bile en azından Red Bull ile aralarındaki farkı kapatacaklarından emin olarak başladı.

Ancak takım patronu Toto Wolff, Hamilton'ın yarışı kazanan Max Verstappen'in 50 saniye gerisinde kaldığı Bahreyn yarışından sonra bu farkın 'ikiye katlandığını' açıkladı.

Hamilton sezona kötü başlangıcın ardından Avustralya Grand Prix'sinde takımın bu sezonki ilk podyumunu elde etti.

Yarışa takım arkadaşı George Russell'ın arkasında üçüncü sırada başlayan Britanyalı pilot, startta Verstappen ile mücadeleye etti. İki Mercedes'in de Verstappen'i geçmesinin ardından Russell pite girene kadar Mercedes 1-2. sıradaydı.

Russell'ın pitiyle Hamilton liderliği ele geçirdi, ancak seans kırmızı bayrakla durdu ve yarış yeniden başladıktan sonra Britanyalı pilot Verstappen'i sadece birkaç tur arkasında tutabildi, çünkü DRS açılır açılmaz Red Bull Mercedes'i hızla geçti.

Ancak Hamilton için her şey bitmiş değildi çünkü yedi kez Dünya Şampiyonu griddeki en hızlı ikinci araç olan Aston Martin'i 40 tur boyunca arkasında tutmayı başararak yarışı Fernando Alonso'nun önünde ikinci sırada bitirdi.

Hamilton, "Harika olmayan ve sahip olmamız gereken araç olmayan bir aracı sürmeyi sevmiyorum ama 'Tamam, bununla ne yapabilirim?' meydan okumasını seviyorum."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bu noktada kazanmak mümkün değil, bu yüzden alabileceğimiz maksimum sonuca odaklanmalıyız. Alabileceğimiz en iyi derece beşincilikse, sınırları zorlayarak dördüncü ya da üçüncü olabilir miyiz?"

"Tutarlı, formda ve hazır olduğumuzdan emin olalım ki araç sahip olmayı hayal ettiğimiz araç olduğunda hazır olalım." dedi.

Hamilton, Mercedes sorunlarını çözer çözmez sekizinci Dünya Şampiyonluğu için mücadele edeceğini iddia ediyor.

Hamilton, "Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmaya hazırım."

"Bu yıla elimden gelen en iyi şekilde hazırlandım; eğer araç yarın düzelirse Dünya Şampiyonluğu için savaşmaya hazır olacağım, ama maalesef durum böyle değil."

"Buradaki ve fabrikadaki herkesle birlikte oraya ulaşmak için çalışıyorum." dedi.

Hamilton Melbourne'da aldığı 18 puanla Pilotlar Şampiyonası'nda lider Verstappen'in 31 puan gerisinde dördüncü sıraya yükseldi.