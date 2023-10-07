Hamilton: "Araç düne kıyasla neden bu kadar farklı hissettirdi bilmiyorum"

Katar'da hafta sonu Sprint Shootout seansıyla devam ederken, koşullar dünkü sıralama seansına kıyasla oldukça farklıydı.

Cuma günkü sıralama seansı gece, yapay ışıklandırmalar altında yapıldı. Bugünkü Sprint Shootout seansı ise öğlen saatlerinde gerçekleştirildi. Yani hava daha sıcaktı ve rüzgar da düne kıyasla farklıydı.

Buna ek olarak dün geceden bugüne kadar bordürlerde yaşanan sorunlardan ötürü pist limitlerinde bazı değişimlere gidilmişti.

Kısacası Sprint Shootout seansında herkes biraz bilinmezliğe yürüdü. Seansın en zorlanan isimlerinden birisi ise Lewis Hamilton'dı.

Aracın dengesiyle ve özellikle de önden kaymayla sorun yaşayan Hamilton, ikinci bölümde pist limitlerini aşarak turunu sildirdi ve sadece 12. olabildi. Böylelikle de son bölüme kalamamış oldu.

Dünkü seansta 3. sırayı alan ve daha güçlü bir görüntü çizen Hamilton, bugün ise neden bu kadar zorlandığını kendisi de açıklayamıyor.

Seansın ardından konuşan 7 kez şampiyon isim, şunları söyledi: "Araç düne kıyasla çok farklı hissettirdi. Dün oldukça iyi bir hissiyat vardı, bugün ise rüzgar mı farklıydı yoksa sıcaklıktan mı oldu bilmiyorum ama denge tamamen kaybolmuştu."

"Pist limitleri de işi zorlaştırdı, özellikle de değişikliklerin yapıldığı 13. virajda genellikle turum silindi. Koşullar zor ama herkes için aynılar. Ben sadece araç dengesiyle ve önden kaymayla biraz daha sorun yaşadım."

"Bunun nedenini de bilmiyorum. Araç dengesizdi."