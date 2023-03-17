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Hamilton: "Araç çok farklı hissetirmiyor"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Suudi Arabistan'daki ilk günün ardından aracın ilk yarıştan çok farklı hissettirmediğini söyledi.

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Hamilton: "Araç çok farklı hissetirmiyor"
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Mercedes, cuma günkü her iki seansta da Red Bull'un epey ardında göründü ve özellikle Lewis Hamilton sık sık aracıyla boğuştu.

Günün ardından konuşan Hamilton, pek iyi görünmediklerini kabul etti.

İngiliz pilot, "Hemen hemen aynıydı... Bir saniye ya da buna benzer bir şey var. Kendi açımdan kesinlikle zorlandığım bir seanstı. Her iki seansta da zorlandım."

"Sürüşü kolaylaştırmak için aracın dengesini geliştirmeye ve ayrıntılar üzerinde çalışmaya devam ediyoruz."

"Fakat bu, sürmesi zor bir araç..."

"Yine de fabrikadaki herkesin çok çalıştığını biliyorum, bu yüzden her şey bir zaman meselesi, sadece sabırlı olmak gerekiyor." dedi.

Russell'ın 2. antrenman seansında test ettiği parçaları kendisinin alıp almayacağı sorusuna Hamilton, "Bunların ne olduğunu pek bilmiyorum."

"Sadece kendi programıma odaklanıyorum. Eğer diğer araçta test edilen şeyler varsa, bilgilendirme toplantısında bunlar hakkında daha fazla şey öğreneceğiz." cevabını verdi.

W14'ün geçen yılki araçtan daha iyi olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Hemen hemen aynı." cevabını verdi.

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